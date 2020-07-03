На Кубани назначили нового министра физической культуры и спорта
Новым министром физической культуры и спорта Краснодарского края 3 июля стал Алексей Чернов
Соответствующее распоряжение подписал глава региона Вениамин Кондратьев. Нового министра коллективу представил вице-губернатор края Сергей Пуликовский. Он отметил, что перед министерством стоят задачи по строительству спортивных объектов, развитию спортивного образования и реализации проектов и различных программ.
Кто такой Алексей Чернов
Чернов родился 31 июля 1984 года в Сочи. В 2006 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет физической культуры и спорта имени Лесгафта, в 2012-м — Государственный университет управления, в 2015-м — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
С 2007 по 2009 год Чернов работал на разных должностях в Федеральном агентстве по физической культуре и спорту. После этого до 2012 года работал в Министерстве спорта, туризма и молодежной политики РФ, до 2014 года — в АНО «Оргкомитет «Сочи-2014». С 2014 по 2016 год трудился в Комитете по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.
Последние четыре года Чернов работал в департаменте социального развития правительства РФ, где отвечал за координацию подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, зимней Универсиады 2019 года в Красноярске и этапа Гран-при России «Формулы-1» в Сочи, а также за реализацию федерального проекта «Спорт — норма жизни».
Как писали Юга.ру, экс-министр Андрей Марков покинул свой пост в апреле. Он возглавил министерство в январе 2019 года после того, как на бывшую главу министерства Людмилу Чернову завели уголовное дело о превышении полномочий и она покинула свой пост.
Напомним, Чернову в 2018 году заподозрили в незаконных выплатах 886 млн рублей футбольному клубу «Кубань» в 2012 и 2013 годах. Чиновницу поместили под домашний арест и завели уголовное дело о превышении полномочий.