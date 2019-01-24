Министерство спорта Кубани возглавил биатлонист Андрей Марков
Министром физической культуры и спорта Краснодарского края назначили биатлониста Андрея Маркова
Распоряжение о назначении министра спорта подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Нового руководителя представили сотрудникам ведомства 24 января, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.
Как сообщали Юга.ру, министр спорта Краснодарского края Людмила Чернова 8 октября покинула свой пост.
В конце апреля 2018 года Людмилу Чернову заподозрили в незаконных выплатах 886 млн рублей на счет футбольного клуба «Кубань», эпизоды относятся к 2012 и 2013 годам. На чиноницу завели уголовное дело о превышении полномочий, ее поместили под домашний арест.
Позже стало известно, что уголовное дело прекратили и Чернову освободили. Однако 5 сентября источник сообщил, что она снова находится под следствием. В октябре стало известно, что обвинения сняты повторно. В декабре в третий раз возобновили расследование дела против экс-министра спорта Людмилы Черновой.
Кто такой Андрей Марков
Андрей Марков родился 24 января 1980 года. Он занимался лыжами и биатлоном, в 1998 году перешел в ачери-биатлон — бег на лыжах со стрельбой из лука. На счету Маркова 11 золотых медалей чемпионатов мира.
После завершения спортивной карьеры Марков был тренером сборной России по ачери-биатлону. С 2011 года возглавлял олимпийский Комплекс по лыжным гонкам и биатлону «Лаура» в Сочи.
В июле 2011 года его включили в состав регионального оргкомитета по подготовке к Кубку конфедераций 2017 года и чемпионату мира по футболу — 2018. В 2015 году Марков возглавил управление Оргкомитета «Россия — 2018».
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