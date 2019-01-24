Министерство спорта Кубани возглавил биатлонист Андрей Марков

Министром физической культуры и спорта Краснодарского края назначили биатлониста Андрея Маркова

Как сообщали Юга.ру, министр спорта Краснодарского края Людмила Чернова 8 октября покинула свой пост.

В конце апреля 2018 года Людмилу Чернову заподозрили в незаконных выплатах 886 млн рублей на счет футбольного клуба «Кубань», эпизоды относятся к 2012 и 2013 годам. На чиноницу завели уголовное дело о превышении полномочий, ее поместили под домашний арест.

Позже стало известно, что уголовное дело прекратили и Чернову освободили. Однако 5 сентября источник сообщил, что она снова находится под следствием. В октябре стало известно, что обвинения сняты повторно. В декабре в третий раз возобновили расследование дела против экс-министра спорта Людмилы Черновой.