Министр спорта Кубани ушел в отставку

21 апреля стало известно о кадровых изменениях в министерстве физической культуры и спорта Краснодарского края

Министр спорта Кубани Андрей Марков покинул пост в связи со сменой работы. В пресс-службе ведомства сообщили 21 апреля, что он «ушел на повышение».

Марков возглавит департамент государственного регулирования в сфере спорта в Минспорте РФ. Исполняющим обязанности руководителя соответствующего министерства на Кубани будет Сергей Мясищев. Сейчас он первый заместитель министра физической культуры и спорта края.

Вице-губернатор региона по внутренней политике Сергей Пуликовский сообщил, что губернатор примет дальнейшие кадровые решения после «окончания ситуации с пандемией коронавируса».

Напомним, Марков, чемпион мира по биатлону, возглавил министерство в январе 2019 года. До этого пост занимала Людмила Чернова, однако после того, как на чиновницу завели уголовное дело, она покинула свой пост.

Сергей Мясищев окончил в 1999 году Кубанскую государственную академию физической культуры. Затем работал преподавателем в вузе и тренером в детско-юношеской спортивной школе «Россия». В министерстве спорта начал работать в 2003 году. Был ведущим специалистом, затем дошел до начальника развития детско-юношеского спорта. Первым заместителем главы ведомства стал в 2014 году.