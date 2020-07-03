На Кубани поток машин из других регионов на море вырос почти в 2 раза

Напомним, в конце марта в регионе ввели карантин из-за коронавируса, а въезд на Кубань и передвижение между районами стало возможным только при наличии специальных пропусков. В начале июня ограничения начали смягчать из-за улучшения эпидобстановки: в крае заработали летние кафе и некоторые пляжи. А 21 июня карантин завершился.

В УГИБДД России по Краснодарскому краю рассказали 3 июля, что в связи с началом курортного сезона и снятием ограничительных мер интенсивность движения транспорта увеличилась на дорогах федерального и регионального значения. Особенно это касается направления на Азовское и Черное моря.

Так, в мае в регион въехало чуть более 420 тыс. машин. Уже в июне их количество составило более 760 тыс. На 1 июля в регион в среднем приезжают более 38 тыс. автомобилей в сутки, пишет RT.

Вместе с тем число транзитного транспорта в июне оказалось все равно меньше, чем в этом же месяце предыдущего года. Разница составила 20%, сообщили РИА «Новости».