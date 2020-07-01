В России начался основной день голосования по поправкам в Конституцию РФ

В России вечером 1 июля завершится общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ

Напомним, общероссийское голосование началось в стране 25 июня. В течение недели граждане голосовали по поводу изменений в Основной закон страны, которые инициировал президент Владимир Путин.

Роспотребнадзором были разработаны рекомендации о том, как должно проходить голосование во время пандемии коронавируса. Так, например, граждане могли отдать свой голос не только на стационарных избирательных участках, но и в мобильных пунктах, которые обустраивали на открытом воздухе. Подборку из соцсетей, как кубанцам предлагают голосовать на лавочках возле подъезда, детских площадках, в палатках и спортзалах, на коленях или стоя можно посмотреть здесь.

По данным краевого избиркома, с 25 по 29 июня бюллетени для голосования получили 2 млн 464 тыс. 333 человека, что составляет 58,4% от общего числа избирателей. Напомним, избиркому на проведения голосования выделили из федерального бюджета 394 млн 477 тыс. рублей, из них на нужды нижестоящих избиркомов потратят 359 млн, в том числе 299 млн на оплату труда членов комиссии.

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Основной день голосования пройдет сегодня, 1 июля. Он объявлен в стране выходным. Как сообщили в пресс-службе администрации края, в регионе можно проголосовать на одном из 2 тыс. 799 постоянных участков. В Краснодаре работают 355 участков во всех округах. Проголосовать по поправкам можно с 8:00 до 20:00. Найти участок для голосования и проверить информацию о себе в списке можно на сайте ЦИК России.

С 4 по 20 июня портал Юга.ру проводил опрос читателей, пойдут ли они голосовать по поправкам. В опросе приняли участие 1 тыс. 560 человек. Из них 49,4% заявили, что будут голосовать, а 42,2% выбрали ответ «нет». Еще 8,5% затруднились ответить.

Также с 22 июня по 1 июля на портале проводится опрос, одобряют ли читатели изменения Конституции. К моменту публикации новости нем приняли участие 1 тыс. 78 человек. В поддержку изменений Основного закона высказались только 24,4% участников опроса. Против изменений проголосовали 75,6% .