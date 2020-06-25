ЦИК Адыгеи рассказала, как во время пандемии началось голосование по поправкам в Конституцию РФ
В Адыгее 25 июня началось голосование по поправкам в Конституцию РФ
Напомним, с 25 июня по 1 июля в России пройдет голосование по поправкам в Конституцию, которое инициировал президент Владимир Путин. При этом основной день голосования, 1 июля, объявлен в стране выходным.
В Адыгее 25 июня в 8:00 открылись для голосования 264 избирательных участка.
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Как заявил порталу Юга.ру председатель ЦИК по республике Нурбий Самогов, голосование началось без нарушений, за его проведением следят 1,6 тыс. наблюдателей, которые подали заявки в республиканскую Общественную палату.
А руководитель Ресурсного центра добровольчества «Волонтеры Адыгеи» Ованес Шекерьянц добавил, что с 15 июня в регионе оказывают помощь в организации голосования более 300 волонтеров, с 25 июня по 1 июля они также будут работать на избирательных участках.
Голосование во время пандемии проводится с соблюдением мер предосторожности — пришедшим на участки гражданам измеряют температуру, выдают маски и перчатки, также они должны соблюдать социальную дистанцию.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 25 июня проголосовал по поправкам на участке № 157, расположенном во Дворце спорта «Якуб Коблев».
Как сообщали Юга.ру, согласно одной из поправок, в случае внесения изменений в Конституцию РФ президентские сроки Владимира Путина обнулятся. Такую поправку предложила депутат Госдумы Валентина Терешкова, позже Конституционный суд счел это законным.
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