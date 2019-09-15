В Анапе девушку унесло в море на надувном фламинго
В Анапе 14 сентября спасатели помогли девушке, которую унесло в море на розовом фламинго
Туристку на надувном розовом фламинго унесло в море в районе станицы Благовещенской. Спасатели нашли ее и доставили на берег. Напомним, 13 сентября в Анапе из-за сильного ветра запретили купаться на матрасах и катамаранах.
«Ни один фламинго не пострадал», — сообщили 14 сентября в Instagram «Службы спасения Анапы».
Как писали Юга.ру, на Кубани этим летом неоднократно вводили запрет на купание на надувных матрасах и катамаранах. Это необходимо, чтобы не допустить несчастных случаев во время непогоды. Например, 6 июня мужчину на катамаране унесло в море, спасателям удалось вытащить его на берег. 15 июня на курорте пятилетнего мальчика унесло на 3 км в море на надувном круге.
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