В Анапе девушку унесло в море на надувном фламинго

В Анапе 14 сентября спасатели помогли девушке, которую унесло в море на розовом фламинго

Туристку на надувном розовом фламинго унесло в море в районе станицы Благовещенской. Спасатели нашли ее и доставили на берег. Напомним, 13 сентября в Анапе из-за сильного ветра запретили купаться на матрасах и катамаранах.

«Ни один фламинго не пострадал», — сообщили 14 сентября в Instagram «Службы спасения Анапы».