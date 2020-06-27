В Анапе двух человек унесло в море

В Анапе ищут двух человек, которых днем 27 июня на надувном матрасе унесло в Черное море

В 13:25 спасателям сообщили, что в районе села Сукко в акваторию унесло надувное плавсредство с людьми.

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Поисково-спасательными работами занимаются 14 человек и 6 единиц техники. Пропавших ищет вертолет МЧС Ми-8. На место происшествия выехала оперативная группа Анапского пожарно-спасательного гарнизона. Информация уточняется, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Отметим, что в управлении гражданской обороны и защиты населения Анапы 27 июня предупредили жителей и гостей города об усилении отжимного северо-восточного ветра. Из-за этого на курорте запретили купаться в море на надувных плавательных средствах и катамаранах.