В Анапе двух человек унесло в море

Краснодарский край

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В Анапе ищут двух человек, которых днем 27 июня на надувном матрасе унесло в Черное море

В 13:25 спасателям сообщили, что в районе села Сукко в акваторию унесло надувное плавсредство с людьми. 

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Поисково-спасательными работами занимаются 14 человек и 6 единиц техники. Пропавших ищет вертолет МЧС  Ми-8. На место происшествия выехала оперативная группа Анапского пожарно-спасательного гарнизона.

Информация уточняется, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Отметим, что в управлении гражданской обороны и защиты населения Анапы 27 июня предупредили жителей и гостей города об усилении отжимного северо-восточного ветра. Из-за этого на курорте запретили купаться в море на надувных плавательных средствах и катамаранах.

В прошлом летнем сезоне Юга.ру не раз рассказывали о случаях, когда в Анапе людей уносило в море на разных плавсредствах, например, катамаранах и надувных фламинго, а пятилетний мальчик на надувном круге оказался в 3 км от берега. Большинство потерпевших бедствие удалось спасти.

Анапа Безопасность МЧС Происшествия Черное море

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