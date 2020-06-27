По Крымскому мосту с 30 июня начнут ходить грузовые поезда

Краснодарский край, Крым, Вся Россия

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С 30 июня по мосту через Керченский пролив начнут ходить грузовые поезда

Строительство моста, соединяющего Крым с Краснодарским краем, началось в 2016 году. Уже в мае 2018-го мост длиной 19 км открыли для легковых автомобилей и пассажирских автобусов, а в октябре того же года по нему начали ездить грузовики. В декабре 2019-го было открыто ж/д сообщение между полуостровом и материковой Россией.

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30 июня по Крымскому мосту начнут ходить грузовые поезда, написал 25 июня RT со ссылкой на инфоцентр. Первые два состава выдвинутся навстречу друг другу: в сторону Кубани направится поезд с крымской продукцией, включая кальцинированную соду и известняк, а на полуостров выдвинется состав с промтоварами, рельсами, зерном, цементом, удобрениями, а также с цистернами с бензином.

По оценке главы Минтранса Евгения Дитриха, запуск грузового ж/д сообщения приведет к сокращению стоимости перевозки товаров на 30-50%. 

Отмечается, что с декабря 2019 года Керченский пролив пересекли свыше 500 поездов, которые перевезли более 250 тыс. пассажиров. На курортный сезон 2020 года туристы приобрели 40 тыс. билетов на полуостров, сообщили в министерстве курортов и туризма Крыма.

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Как писали Юга.ру, в июле между Крымом и материковой Россией запустят новые рейсы: поезда свяжут Евпаторию с Санкт-Петербургом, а также Симферополь с Кисловодском и Екатеринбургом. Один из этих поездов будет останавливаться в Краснодаре.

Железная дорога Крым Крымский мост Поезда

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