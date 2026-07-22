Непогода до конца недели: на Кубани объявили штормовое предупреждение из-за ливней и града

Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодарском крае до конца недели

Краснодарский ЦГМС сообщил, что до конца суток 23 июля, а также 24, 25 и 26 июля территорию Кубани накроет непогода. В регионе прогнозируют ливни с грозами, градом и сильным ветром с порывами до 20 м/с.



Помимо этого, 23, 25 и 26 июля в отдельных районах края ожидаются сильные дожди с крупным градом. На Кубани действует штормовое предупреждение.

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На реках и водотоках бассейна Кубани на юго-востоке края, а также на юго-западных притоках и реках Черноморского побережья от Анапы до Магри ожидаются подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок.