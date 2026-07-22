Непогода до конца недели: на Кубани объявили штормовое предупреждение из-за ливней и града

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодарском крае до конца недели

Краснодарский ЦГМС сообщил, что до конца суток 23 июля, а также 24, 25 и 26 июля территорию Кубани накроет непогода. В регионе прогнозируют ливни с грозами, градом и сильным ветром с порывами до 20 м/с.

Помимо этого, 23, 25 и 26 июля в отдельных районах края ожидаются сильные дожди с крупным градом. На Кубани действует штормовое предупреждение.

Море в Анапе остыло до 23 градусов:

На реках и водотоках бассейна Кубани на юго-востоке края, а также на юго-западных притоках и реках Черноморского побережья от Анапы до Магри ожидаются подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок.

Как писали Юга.ру, краснодарский гидрометцентр рассказал, как получить компенсацию за имущество, пострадавшее от непогоды.

Водоемы Город Краснодар Погода Река Кубань Черное море Штормовые предупреждения

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Непогода до конца недели: на Кубани объявили штормовое предупреждение из-за ливней и града
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