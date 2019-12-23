Первый поезд в Крым отправился из Санкт-Петербурга. Посмотрите, как он выглядит изнутри

Крым, Вся Россия

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Первый поезд в Крым 23 декабря отправился с перрона Московского вокзала в Санкт-Петербурге

«Поезд №7/8 "Таврия" прибыл на перрон Московского вокзала Санкт-Петербурга. Проводятся последние приготовления перед первым рейсом», — сообщил перед отправкой поезда «Крыминформ» со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост».

Портал опубликовал видео, на котором показано, как устроен изнутри первый поезд в Крым.

Первый поезд отправился в Севастополь из Санкт-Петербурга в 14:00. Крымский мост он проедет в ночь с 24 на 25 декабря, сообщил RT. Владимир Путин лично дал старт движению поездов по Крымскому мосту. 

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Как писали Юга.ру, строительство Крымского моста начали в феврале 2016 года. В мае 2018 года его открыли для легковых автомобилей и пассажирских автобусов, а в октябре разрешили проезд грузовиков по мосту. Ж/д часть планировалось открыть в декабре 2019 года.

Крымский мост является самым протяженным в России: он достигает 19 км в длину. Стоимость моста, генподрядчиком строительства которого выступила компания «Стройгазмонтаж», составляет порядка 228 млрд рублей.

По данным перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», поезда будут преодолевать мост за 15 минут. Продажи билетов в Крым начались 8 ноября.

Железная дорога Крымский мост Поезда

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