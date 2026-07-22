В Ялте беспилотник попал в жилой дом, 17 человек пострадали

В Ялте 17 человек пострадали при атаке БПЛА

Трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Шесть человек госпитализировали, остальным медицинскую помощь оказали на месте. Официальной информации о масштабах разрушений нет.

22 июля советник главы Крыма Олег Крючков сообщил , что ночью полуостров подвергся атаке БПЛА. В Ялте один из дронов попал в многоквартирный жилой дом. По предварительным данным, пострадали 17 человек.

Напомним, ночью 22 июля Краснодар подвергся атаке беспилотников. Жители возмутились, что сирены и смс-предупреждения заработали позже адаров БПЛА.

В Карасунском округе обломки попали на территорию гаражного кооператива. В Прикубанском округе фрагменты дрона повредили балкон и остекление квартиры в многоэтажном доме.

В Пашковском микрорайоне повреждены крыша и окна в пятиэтажном многоквартирном доме. В станице Динской дроны попали в два частных дома. Во всех случаях пострадавших нет.

Удару дрона подвергся логистический комплекс Wildberries. Там произошел пожар, который до сих пор тушат, в том числе с использованием вертолета. 10 человек пострадали: четверых госпитализировали, еще шестерым оказали помощь на месте.

По данным Минобороны, в ночь на 22 июля средства ПВО перехватили и уничтожили 242 БПЛА самолетного типа. Атаке подверглись территории Республики Крым, Краснодарского и Ставропольского краев, а также акватории Азовского и Черного морей.