В Ялте беспилотник попал в жилой дом, 17 человек пострадали
В Ялте 17 человек пострадали при атаке БПЛА
22 июля советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что ночью полуостров подвергся атаке БПЛА. В Ялте один из дронов попал в многоквартирный жилой дом. По предварительным данным, пострадали 17 человек.
Трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Шесть человек госпитализировали, остальным медицинскую помощь оказали на месте. Официальной информации о масштабах разрушений нет.
«Паспорта и вещи остались внутри»:
Напомним, ночью 22 июля Краснодар подвергся атаке беспилотников. Жители возмутились, что сирены и смс-предупреждения заработали позже адаров БПЛА.
В Карасунском округе обломки попали на территорию гаражного кооператива. В Прикубанском округе фрагменты дрона повредили балкон и остекление квартиры в многоэтажном доме.
В Пашковском микрорайоне повреждены крыша и окна в пятиэтажном многоквартирном доме. В станице Динской дроны попали в два частных дома. Во всех случаях пострадавших нет.
Удару дрона подвергся логистический комплекс Wildberries. Там произошел пожар, который до сих пор тушат, в том числе с использованием вертолета. 10 человек пострадали: четверых госпитализировали, еще шестерым оказали помощь на месте.
По данным Минобороны, в ночь на 22 июля средства ПВО перехватили и уничтожили 242 БПЛА самолетного типа. Атаке подверглись территории Республики Крым, Краснодарского и Ставропольского краев, а также акватории Азовского и Черного морей.
Как писали Юга.ру, Роспотребнадзор рекомендовал жителям Краснодара не выходить на улицу после пожара на складе Wildberries.