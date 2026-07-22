В больнице Краснодара умерла девушка, раненная при атаке БПЛА на склад Wildberries
Губернатор Кондратьев сообщил, что пострадавшую жительницу Краснодара не удалось спасти
Предыстория. Ночью 22 июля Краснодар подвегся атаке БПЛА. Под удар попали дома, гаражный кооператив и склад Wildberries.
22 июля губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в больнице скончалась девушка, получившая ранения при атаке на складской комплекс Wildberries в Краснодаре. Еще трое пострадавших остаются в медучреждениях города, шестерым оказали помощь на месте.
По данным главы региона, пожар на складе маркетплейса локализовали. Во время атаки БПЛА рядом с комплексом стояли школьные автобусы, которые пострадали. Часть транспорта отправят на ремонт.
Один из работников логистического комплекса Wildberries в Краснодаре рассказал Юга.ру, как проходила эвакуация. По его словам, люди выбегали из здания в рабочей одежде, не успев забрать документы и личные вещи.
«Паспорта сгорели, вещи остались внутри. Мы выбегали через ворота для машин, где обычно ездят фуры», — рассказал собеседник.
Как писали Юга.ру, 22 июля в Ялте 17 человек пострадали при атаке БПЛА.