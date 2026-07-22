В больнице Краснодара умерла девушка, раненная при атаке БПЛА на склад Wildberries

22 июля губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил , что в больнице скончалась девушка, получившая ранения при атаке на складской комплекс Wildberries в Краснодаре. Еще трое пострадавших остаются в медучреждениях города, шестерым оказали помощь на месте.

По данным главы региона, пожар на складе маркетплейса локализовали. Во время атаки БПЛА рядом с комплексом стояли школьные автобусы, которые пострадали. Часть транспорта отправят на ремонт.

Один из работников логистического комплекса Wildberries в Краснодаре рассказал Юга.ру, как проходила эвакуация. По его словам, люди выбегали из здания в рабочей одежде, не успев забрать документы и личные вещи.

«Паспорта сгорели, вещи остались внутри. Мы выбегали через ворота для машин, где обычно ездят фуры», — рассказал собеседник.