Полеты в Сочи и на юг России станут дольше. Почему изменится время в пути?

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Из-за новых ограничений полеты в Сочи, Краснодар и другие южные города из северо-западных регионов станут дольше

22 июля «Коммерсант» со ссылкой на Росавиацию сообщил, что из-за нововведений увеличится время полетов из северо-западных регионов на юг страны — Сочи, Краснодар и другие города.

Причина в том, что ведомство ограничило высоту полетов в районе московских аэропортов и запретило транзитные пролеты над ними. Речь идет об аэровокзалах Шереметьево, Внуково и Домодедово.

Раньше летать над аэропортами можно было на высоте до 8250–8550 метров, теперь — не выше 4900 метров. Новые правила введены из соображений безопасности и касаются как российских, так и зарубежных авиакомпаний.

Для части рейсов изменения будут практически незаметными — время в пути увеличится менее чем на пять минут. Однако в других случаях задержка может оказаться более существенной. Например, маршрут рейса Санкт-Петербург — Сочи станет длиннее почти на 200 км, а время полета увеличится примерно на 15 минут: самолеты будут облетать Москву через Ярославль и Нижний Новгород.

Читайте также:

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что некоторые полеты будут выполняться на 30 минут дольше, однако специалисты не уточнили, какие именно. Изменения коснутся и рейсов азиатских авиакомпаний, которые летают в Европу через воздушное пространство России.

По данным «Коммерсанта», ограничения будут действовать до 26 августа. При этом в Росавиации заявили, что они введены с 11 июля по 12 августа. Причину расхождения в сроках ведомство не уточнило.

Как писали Юга.ру, в июле стало известно, что аэропорт Краснодара расширил часы работы — рейсы теперь выполняются до 23:00.

Авиация Аэропорты Безопасность Краснодар путешествия Санкт-Петербург СВО Сочи Транспорт

Новости

В Краснодаре число пострадавших от атаки БПЛА домов увеличилось до 16
В Краснодаре искусствовед расскажет о мозаике, украшающей фарфоровый завод «Чайка»
Непогода до конца недели: на Кубани объявили штормовое предупреждение из-за ливней и града
Полеты в Сочи и на юг России станут дольше. Почему изменится время в пути?
В больнице Краснодара умерла девушка, раненная при атаке БПЛА на склад Wildberries
В Ялте беспилотник попал в жилой дом, 17 человек пострадали

Лента новостей

Реклама на сайте