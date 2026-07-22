Полеты в Сочи и на юг России станут дольше. Почему изменится время в пути?

Из-за новых ограничений полеты в Сочи, Краснодар и другие южные города из северо-западных регионов станут дольше

22 июля «Коммерсант» со ссылкой на Росавиацию сообщил, что из-за нововведений увеличится время полетов из северо-западных регионов на юг страны — Сочи, Краснодар и другие города.

Причина в том, что ведомство ограничило высоту полетов в районе московских аэропортов и запретило транзитные пролеты над ними. Речь идет об аэровокзалах Шереметьево, Внуково и Домодедово.

Раньше летать над аэропортами можно было на высоте до 8250–8550 метров, теперь — не выше 4900 метров. Новые правила введены из соображений безопасности и касаются как российских, так и зарубежных авиакомпаний.

Для части рейсов изменения будут практически незаметными — время в пути увеличится менее чем на пять минут. Однако в других случаях задержка может оказаться более существенной. Например, маршрут рейса Санкт-Петербург — Сочи станет длиннее почти на 200 км, а время полета увеличится примерно на 15 минут: самолеты будут облетать Москву через Ярославль и Нижний Новгород.