Полеты в Сочи и на юг России станут дольше. Почему изменится время в пути?
Из-за новых ограничений полеты в Сочи, Краснодар и другие южные города из северо-западных регионов станут дольше
22 июля «Коммерсант» со ссылкой на Росавиацию сообщил, что из-за нововведений увеличится время полетов из северо-западных регионов на юг страны — Сочи, Краснодар и другие города.
Причина в том, что ведомство ограничило высоту полетов в районе московских аэропортов и запретило транзитные пролеты над ними. Речь идет об аэровокзалах Шереметьево, Внуково и Домодедово.
Раньше летать над аэропортами можно было на высоте до 8250–8550 метров, теперь — не выше 4900 метров. Новые правила введены из соображений безопасности и касаются как российских, так и зарубежных авиакомпаний.
Для части рейсов изменения будут практически незаметными — время в пути увеличится менее чем на пять минут. Однако в других случаях задержка может оказаться более существенной. Например, маршрут рейса Санкт-Петербург — Сочи станет длиннее почти на 200 км, а время полета увеличится примерно на 15 минут: самолеты будут облетать Москву через Ярославль и Нижний Новгород.
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что некоторые полеты будут выполняться на 30 минут дольше, однако специалисты не уточнили, какие именно. Изменения коснутся и рейсов азиатских авиакомпаний, которые летают в Европу через воздушное пространство России.
По данным «Коммерсанта», ограничения будут действовать до 26 августа. При этом в Росавиации заявили, что они введены с 11 июля по 12 августа. Причину расхождения в сроках ведомство не уточнило.
Как писали Юга.ру, в июле стало известно, что аэропорт Краснодара расширил часы работы — рейсы теперь выполняются до 23:00.