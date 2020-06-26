Хабиб возглавил рейтинг самых успешных молодых звезд России по версии Forbes

Журнал Forbes 25 июня опубликовал рейтинг успешных звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет

Forbes подсчитал доходы звезд шоу-бизнеса и спорта младше 40 лет за год, а также упоминания в СМИ, соцсетях, поисковых запросах и количество подписчиков в Instagram и YouTube, сообщил телеканал «360».

Первое место в рейтинге занял дагестанский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов с доходом в 16,5 млн долларов, его упоминали в СМИ 49 тыс. 754 раза.

На втором месте оказалась певица Ольга Бузова (доход 2,7 млн долларов, аудитория в инстаграме — 21 млн подписчиков), третьим стал российский певец Егор Крид (доход 6,9 млн долларов, упоминаемость в СМИ — 11 тыс. 888 раз). Также в топ-5 вошли хоккеист Александр Овечкин, который заработал 15,1 млн долларов и ведущая Ксения Собчак с заработком в 4,4 млн долларов (упоминаемость в СМИ — 51 тыс. 444 раза).

В десятку самых успешных молодых звезд попал музыкант и предприниматель Тимати, певцы Дима Билан и Полина Гагарина, хоккеист Артемий Панарин и рэпер Баста.

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Издание отметило, что из-за возраста в рейтинг не попал 41-летний ведущий Comedy Club Павел Воля (в прошлом году он входил в подобный список), а из-за повышения критериев заработка, с 500 млн до 1 млн долларов, «за бортом остались» рэперы Oxxxymiron, Face и Feduk, певица Монеточка, блогеры Саша Спилберг, Kate Clapp и Макс +100500.