Нурмагомедов возглавил рейтинг успешных спортсменов России по версии Forbes
Дагестанский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов занял первое место в рейтинге успешных молодых звезд 2019 года
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Список 25 июля представило издание Forbes. Помимо актеров, звезд-шоу-бизнеса, комиков и блогеров в возрасте до 40 лет в рейтинг вошли девять спортсменов. Это чемпионы, которые смогли совместить спортивные достижения, высокие доходы и востребованность у аудитории. Первое место занял Нурмагомедов. Второй идет певица Ольга Бузова, за ней следует хоккеист Александр Овечкин, который стал вторым в списке самых успешных спортсменов.
На третьей строчке спортивного топа — футболист «Зенита» и сборной России Артем Дзюба (девятое место в рейтинге звезд). Также среди успешных атлетов оказались футболист Игорь Акинфеев, хоккеист Никита Кучеров, теннисисты Мария Шарапова и Карен Хачанов, фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева.
В топ-10 общего рейтинга вошли Егор Крид, Баста, Дима Билан, Тимати, Ирина Шейк и Полина Гагарина.
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Как сообщали Юга.ру, 7 октября 2018 года Нурмагомедов победил Конора МакГрегора и защитил титул чемпиона. Позже дагестанский боец рассказал, что после победы над Конором МакГрегором ему позвонил президент России.
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