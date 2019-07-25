Нурмагомедов возглавил рейтинг успешных спортсменов России по версии Forbes

Список 25 июля представило издание Forbes. Помимо актеров, звезд-шоу-бизнеса, комиков и блогеров в возрасте до 40 лет в рейтинг вошли девять спортсменов. Это чемпионы, которые смогли совместить спортивные достижения, высокие доходы и востребованность у аудитории. Первое место занял Нурмагомедов. Второй идет певица Ольга Бузова, за ней следует хоккеист Александр Овечкин, который стал вторым в списке самых успешных спортсменов.

На третьей строчке спортивного топа — футболист «Зенита» и сборной России Артем Дзюба (девятое место в рейтинге звезд). Также среди успешных атлетов оказались футболист Игорь Акинфеев, хоккеист Никита Кучеров, теннисисты Мария Шарапова и Карен Хачанов, фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева.

В топ-10 общего рейтинга вошли Егор Крид, Баста, Дима Билан, Тимати, Ирина Шейк и Полина Гагарина.