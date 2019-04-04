Нурмагомедов, Монеточка и Ивлеева вошли в первый список перспективных россиян до 30 лет от Forbes
Forbes составил новый ежегодный рейтинг россиян «30 до 30»
В рейтинг вошли молодые люди и девушки из 10 областей деятельности: предприниматели, финансы и инвестиции, управление, спорт и киберспорт, наука и технологии, искусство, музыка и кино, социальные практики, мода и дизайн, новые медиа. По аналогии с подобными западными рейтингами, журналисты и эксперты сначала отобрали 100 номинантов, а через два месяца назовут итоговую тридцатку.
«Наши герои — те, кто к 30 годам получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или даже глобальном уровне», — говорится в описании рейтинга.
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Среди номинантов боец ММА Хабиб Нурмагомедов, фигуристка Алина Загитова, певица Елизавета Гырдымова (Монеточка), певец Тимофей Морозов (Тима Белорусских), блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева, ведущая канала «Нежный редактор» Татьяна Мингалимова, стример Ольга Саксон, автор телеграм-канала Don't touch my face Адэль Мифтахова, создатель проектов «Зона права» и «Медиазона», участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова, киберактивистка Ника Водвуд (nixelpixel), основательница проекта Grabr Дарья Ребенок, основатель онлайн-школы английского языка Skyeng, инвестор и сын Романа Абрамовича Аркадий Абрамович, глава команды разработчиков подразделения Airbnb Петр Новиков, заместитель президента российского подразделения американской корпорации Papa John's Екатерина Колчина. Самый молодой участник рейтинга — 16-летний кинокритик и куратор кинопрограмм Гордей Петрик.
При отборе номинантов Forbes учитывал несколько критериев: возраст, конкурентоспособность на российском и международном уровне, признание в профессиональной сфере. Для отбора 30 перспективных россиян из 100 привлекут жюри.
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