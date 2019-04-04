Нурмагомедов, Монеточка и Ивлеева вошли в первый список перспективных россиян до 30 лет от Forbes

Forbes составил новый ежегодный рейтинг россиян «30 до 30»

В рейтинг вошли молодые люди и девушки из 10 областей деятельности: предприниматели, финансы и инвестиции, управление, спорт и киберспорт, наука и технологии, искусство, музыка и кино, социальные практики, мода и дизайн, новые медиа. По аналогии с подобными западными рейтингами, журналисты и эксперты сначала отобрали 100 номинантов, а через два месяца назовут итоговую тридцатку.

«Наши герои — те, кто к 30 годам получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или даже глобальном уровне», — говорится в описании рейтинга.