Смолов, Баста, Нурмагомедов и Нетребко попали в рейтинг российских знаменитостей Forbes
Журнал Forbes представило рейтинг российских знаменитостей, в который вошли 50 представителей отечественного шоу-бизнеса и спорта
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Список опубликован на сайте издания. При составлении рейтинга учитывались три фактора: доходы за год, внимание СМИ и интерес, который персона вызвала у аудитории в интернете.
Лидером рейтинга второй год подряд стал хоккеист Александр Овечкин, который в период с 1 июня 2017 года по 31 мая 2018 года заработал 14,5 млн долларов. Следом идет лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров (13,9 млн), поднявшийся с 12-й на 2-ю строчку. На третье место опустился певец Филипп Киркоров (8,9 млн).
В топ-10 попали Григорий Лепс, Иван Ургант, Ольга Бузова, Дима Билан, Евгений Малкин, Стас Михайлов и Ксения Собчак.
С 9-й на 19-ю строчку опустилась уроженка Краснодара, оперная певица Анна Нетребко (5,8 млн долларов, 1,6 тыс. упоминаний, 875,6 тыс. поисковых запросов)
Ростовский рэпер Баста, который продолжает судиться с Децлом, потерял 9 позиций и расположился на 22-м месте (3,3 млн долларов, 1,4 тыс. упоминаний, 13,9 тыс. запросов).
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Новичками рейтинга стали футболисты сборной России Федор Смолов и Артем Дзюба. Форвард «Краснодара» занял 32-е место, заработав за год 3,7 млн долларов, получив 5,3 тыс. упоминаний в СМИ и набрав 674,5 тыс. запросов в «Яндексе». Дзюба расположился строчкой ниже (3,6 млн долларов, 4,1 тыс. упоминаний в СМИ, 736,9 тыс. запросов в поисковике).
Также впервые попал в рейтинг дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов, который в апреле 2018 года стал обладателем титула чемпиона UFC в легком весе. Спортсмен занял 43-е место, получив за год 1,7 млн долларов дохода, набрав 2,1 тыс. упоминаний в СМИ и 40 млн поисковых запросов.
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