Смолов, Баста, Нурмагомедов и Нетребко попали в рейтинг российских знаменитостей Forbes

Журнал Forbes представило рейтинг российских знаменитостей, в который вошли 50 представителей отечественного шоу-бизнеса и спорта

Список опубликован на сайте издания. При составлении рейтинга учитывались три фактора: доходы за год, внимание СМИ и интерес, который персона вызвала у аудитории в интернете.

Лидером рейтинга второй год подряд стал хоккеист Александр Овечкин, который в период с 1 июня 2017 года по 31 мая 2018 года заработал 14,5 млн долларов. Следом идет лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров (13,9 млн), поднявшийся с 12-й на 2-ю строчку. На третье место опустился певец Филипп Киркоров (8,9 млн).

В топ-10 попали Григорий Лепс, Иван Ургант, Ольга Бузова, Дима Билан, Евгений Малкин, Стас Михайлов и Ксения Собчак.

С 9-й на 19-ю строчку опустилась уроженка Краснодара, оперная певица Анна Нетребко (5,8 млн долларов, 1,6 тыс. упоминаний, 875,6 тыс. поисковых запросов)

Ростовский рэпер Баста, который продолжает судиться с Децлом, потерял 9 позиций и расположился на 22-м месте (3,3 млн долларов, 1,4 тыс. упоминаний, 13,9 тыс. запросов).