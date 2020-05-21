Дочь Галицкого заняла 13 место в списке самых богатых наследников миллиардеров в России

Краснодарский край, Вся Россия

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Forbes 21 мая опубликовал рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров 2020 года

По данным Forbes, на 16 апреля в России насчитывалось 103 миллиардера, совокупное состояние которых издание оценило в 439 млрд долларов. В рейтинг 2020 года попали 20 семей миллиардеров, где состояние каждого ребенка оценивается минимум в 2,25 млрд долларов.

Первое место в рейтинге занял Юсуф Алекперов, единственный сын Вагита Алекперова. Его состояние оценили в 18 млрд долларов. На втором месте оказались дети основного владельца компаний «Новатэк» и «Сибур» Леонида Михельсона, у которых по 10 млрд долларов. На третьем — сын основного акционера УГМК Джахангир Махмудов.

Тест Юга.ру:

Дочка бывшего владельца сети «Магнит» и президента ФК «Краснодар» Сергея Галицкого с долей наследства в 3,5 млрд долларов заняла 13 строчку рейтинга.

Полина Галицкая окончила краснодарскую гимназию № 54 и Кубанский госуниверситет по специальности «Экономика». В 2015 году девушка вышла замуж за Артема Лукомца, начальника управления краснодарского ВНИИ масличных культур, однако брак продлился чуть больше года.

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Напомним, в 2016 году Полина Галицкая занимала пятую строчку рейтинга самых богатых наследников, а в 2018 году заняла 11 место в списке.

Как сообщали Юга.ру, сам Сергей Галицкий в ежегодном рейтинг Forbes занял 29 место. Он разделил его с Павлом Дуровым.

Амбассадоры проекта «Мой бизнес» Деньги Рейтинги Сергей Галицкий

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