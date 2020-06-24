Матери погибшей девушки пришлось извиниться перед Кадыровым за версию о том, что ее дочь могли убить. Глава Чечни распорядился забрать у нее внуков

Во время собрания, которое провел 23 июня глава Чечни Рамзан Кадыров, мать погибшей 23-летней Мадины Умаевой извинилась за версию о домашнем насилии и убийстве

Что случилось? В Гудермесе 12 июня было обнаружено тело 23-летней многодетной Мадины Умаевой. Девушку похоронили ночью, что вызвало возмущение общественности. Корреспондент «Кавказского узла» опросил нескольких жителей Чечни, которые заявили, что в регионе не принято хоронить умерших по ночам. «У нас даже из других государств и регионов тела умерших привозят и хоронят без проблем. Вообще, насколько знаю, хоронить человека по исламу следует до заката солнца», — процитировало издание слова одного из местных жителей.

Что было потом? Среди местных жителей в мессенджерах стало распространяться сообщение, записанное якобы матерью девушки. В нем говорилось, что в смерти девушки виноват ее муж Висхаджи Хамидов — якобы Мадина Умарова поругалась с семьей мужа из-за покупки телевизора на детское пособие и ее могли убить.

18 июня ЧГТРК «Грозный» выпустил сюжет с участием мужчины, в котором тот заявил, что узнал о смерти жены находясь в больнице. Муж и свекровь заявили журналистам, что у девушки случился эпилептический припадок — она упала с лестницы, спасти ее не удалось . Имам же местной мечети Абдул-Карим Рашидов в эфире подтвердил, что девушку похоронили ночью из-за жары.

Как на это отреагировали правоохранители? 18 июня прокурор республики Шарпудди Абдул-Кадыров поручил руководителю СУ СК России по ЧР провести проверку сообщений в соцсетях о том, в которых говорилось, что девушку убил супруг «на почве возникших неприязненных отношений». 20 июня следователи начали доследственную проверку. В пресс-службе ведомства заявили, что «будут установлены обстоятельства, приведшие к смерти женщины, опрошены родственники и лица, участвовавшие в ее захоронении». Также утром 20 июня для проведения судебно-медицинской экспертизы была проведена эксгумация тела Умаевой.

Что сказала мать погибшей? Член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова 21 июня опубликовала на своей странице в инстаграм интервью матери умершей журналистам ЧГТРК «Грозный». «Хутмат Давлетмирзаева третий день находилась на похоронах не в самом лучшем состоянии. И вдруг ей сообщают по телефону, что ее дочь умерла насильственной смертью. Она не сразу поняла смысл этих слов. Но сообщения пошли одно за другим, от родственников, знакомых и даже незнакомых "доброжелателей". За небольшой промежуток времени эти сообщения довели бедную женщину до обморочного состояния. И она озвучила свое желание эксгумировать дочь. Это ее сообщение вызвало бурю негодования со стороны родственников мужа усопшей. А дальнейшее их поведение, разговоры и сплетни со всех сторон чуть не убили бедную женщину», — написала Саратова.

Хутмат Давлетмирзаева рассказала журналистам, что присутствовала во время эксгумации. По ее словам, в морге она увидела на теле дочери шрам и кровь .

Она также опровергла слова о том, что у ее дочери была эпилепсия. «Я знаю, что у моей дочери нет эпилепсии, знаю, что у нее нет астмы. Нигде нет бумаг в больницах», — перевел слова с чеченского корреспондент «Кавказского узла».

А как отреагировал Рамзан Кадыров? 23 июня в инстаграме ЧГТРК «Грозный» сообщили, что глава республики лично взялся за разбирательство громкого дела . Журналисты написали, что Кадыров в течение трех часов выслушивал представителей обеих сторон и свидетелей.

Корреспондент «Кавказского узла» просмотрел двухчасовой спецрепортаж телеканала и пересказал его. Он пишет, что Кадыров провел собрание в мэрии Гудермеса. На нем глава чеченского следкома Виталий Волков заявил, что результаты экспертизы вскрытия тела умершей будут готовы «примерно через полторы недели», однако осмотр тела не показал видимых повреждений. Также признаков насильственной смерти не нашли сотрудники следственно-оперативной группы, которые выезжали на место совместно с судмедэкспертом.

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Отец умершей заявил на собрании, что девушка воспитывалась в семье отца, а ее мать стала общаться с ней, только когда ей исполнилось 15 лет. Также женщина способствовала ее замужеству, не поставив в известность саму девушку. Рамзан Кадыров потребовал от Хутмат Довлетмирзаевой назвать первоисточник сообщений о насильственной смерти ее дочери. Женщина ответила, что вывод о том, что ее дочь убили, она сделала после звонка неизвестной женщины, но домашнем насилии в отношении ее дочери она знала и раньше — Мадина приезжала от мужа в родительский дом со следами избиений .

Брат Хутмат Довлетмирзаевой погибшей извинился на собрании за свои предположения о насильственной смерти девушки. «Простите нас, мы виноваты […] Когда я сюда пришел и выслушал все это, то понял, что все это неправда», — заявил мужчина.

Мать погибшей также принесла свои извинения.

«Я прошу всех меня простить. Я была неправа, выслушала все, что говорят люди. Я хочу попросить прощения у главы (Чечни) и у всех», — сказала женщина. Отметим, что Рамзан Кадыров также распорядился забрать у Довлетмирзаевой внуков и передать их отцу .