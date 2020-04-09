Жителей Чечни заставили извиниться за критику властей в соцсетях

По данным источников издания «Кавказский узел» в МВД, полиция задержала не менее десяти человек, которые критиковали власть в чате телеграма «Осал нах 95» (Беспринципные люди). Видео с извинениями восьми мужчин и одной девушки опубликовали в телеграмм-канале «Переулок 95» . После этого видео с извинениями распространили в других соцсетях. Администраторы чеченских пабликов подчеркнули, что якобы людей «вычислили и призвали к ответу» другие местные жители.

«В телеграме была группа "Осал нах 95". В этой группе я отправил ссылку на [грозненскую] школу. В эту ссылку забросил фотографии невинных людей. Имея обиду на директора, думая навредить, я забросил эту ссылку. Еще [фотографии] двух невиновных женщин в ссылке забросил. Писал о них недопустимые вещи. Хотел бы попросить прощения. То, что я сделал, неправильно. Больше не допущу подобного немужского поступка», — сказал один из парней Марат Цумаев, слова которого перевел на русский язык корреспондент «Кавказского узла». Его извинение опубликовали еще в середине марта, и оно стало первым.

Другие люди на видео назвали свои псевдонимы — Рей, Нагато, Тайлер, Ноктик, Лоскутик, Лобов, Люцифер, Джорди и Бендер. Они извинились за публикации и попросили других не выкладывать подобные посты. На заднем фоне слышно, как мужчина подсказывал и задавал вопросы, уточнила «Медиазона».

По данным «Кавказ.Реалии», чат «Осал нах 95» после случившегося переименовали в «Къонахи 95» (Достойные мужчины). Кроме того, член совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова опубликовала в своем инстаграме видео с извинениями, однако позже удалила его. Женщина была довольна поимкой подростков, которые «писали гадости про тех, кто им не нравится». Предположительно, некоторые задержанные еще несовершеннолетние. Однако человек, представившийся родственником двоих подростков, заявил, что за оскорбление ислама сам бы отпинал и переломал бы им пальцы. По его мнению, публичный позор — достойное наказание.

«Этого достаточно, чтобы все о них знали, что они люди конченые, дочь за них отдавать нельзя. А с ними еще девочка. Она же мусульманка, она такое писала, ужас! Это родители виноваты, что купили ей телефон», — процитировали мужчину «Кавказ.Реалии».