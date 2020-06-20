Под Краснодаром по пути на море открыли новую часть трехуровневой развязки на М4 «Дон»

С 5 ноября 2019 года прежнюю развязку из-за аварийного состояния закрыли , там прекратилось движение всех видов транспорта.

Напомним, возведение развязки возле аула Тугургой в Адыгее — на 1346-м км трассы М4 «Дон» по пути к Горячему Ключу — должно было завершиться до конца 2016 года. Однако из-за менявшихся сроков начала строительства время окончания работ тоже несколько раз переносили: сначала на февраль 2017-го , затем на сентябрь 2018 года , потом на июнь 2019-го . В феврале 2019-го в ГК «Автодор» заявляли , что работы выполнены на 35% и отставания от графика нет. Однако из-за недобросовестного подрядчика сроки вновь перенесли на конец 2019 года. Летом 2019 года подрядчика сменили , сейчас работы вела ООО «СтройЮгРегион».

В начале 2020 года в пресс-службе ГК «Автодор» сообщили, что ввод развязки в эксплуатацию намечен на октябрь и что движение во всех направлениях планируется открыть до наступления курортного сезона.

В апреле дорожники построили пролетные строения всех четырех путепроводов транспортной развязки. Также был открыт один из съездов.

19 июня пресс-служба ГК «Автодор» сообщила об открытии движения по еще одному съезду. Он позволит сократить время в пути для водителей, которые едут по М4 «Дон» со стороны Новороссийска в сторону аэропорта Краснодара по Южному обходу.

«Открытие съезда также позволит убрать пробки на данном отрезке трассы, так как водители теперь могут сразу по этому левоповоротному съезду через новый путепровод заехать на трассу М4. До этого им приходилось выезжать на федеральную дорогу в сторону Джубги, совершать большой перебег и разворачиваться на трассе, что приводило к пробкам в сторону моря», — отметили в пресс-службе компании.

После завершения работ в каждом направлении водители смогут двигаться по трем полосам. Трасса М4 возле Тугургоя в Адыгее будет иметь категорию скоростной дороги.