На строительство Яблоновского моста в 2020 году хотят потратить 870 млн рублей
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что в этом году на строительство Яблоновского моста, соединяющего Краснодар с Адыгеей, планируют выделить 870 млн рублей
Работы проведут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев напомнил, что существующий двухполосный мост устарел и не справляется с потоком машин. По его словам, власти долго лоббировали этот проект на федеральном уровне, поэтому в 2020 году получится начать строительство нового моста.
Федеральный бюджет выделил на новый мост 490 млн рублей, а общий объем финансирования на 2020 год составит 870 млн рублей. За эти деньги выполнят подготовительные работы, установят сваи и переустроят газопровод, сообщили 27 января в пресс-службе администрации Кубани.
Напомним, всего на новые дороги в крае в 2020 году выделили 32,5 млрд рублей. Из них более 27 млрд рублей направят на дороги регионального значения, а 8,2 млрд рублей — на местные.
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Строительство нового четырехполосного Яблоновского моста предусматривали в генплане Краснодара еще в 2012 году. Начало работ несколько раз переносили, в итоге к ним так и не приступили. В марте 2019 года Минтранс России пообещал, что попросит включить в проект федерального бюджета на 2020-2022 годы субсидии для строительства нового моста.
Мэр Краснодара Евгений Первышов сначала не считал строительство моста необходимым. Он объяснял это тем, что мост нужен не жителям Краснодара, а иногородним. Однако в июне 2019 глава краевой столицы изменил свое мнение и признал, что мост все же нужен, но город не может позволить себе такой проект — ради его реализации придется остановить решение всех других задач.
В августе министерство транспорта Кубани объявило тендер на строительство первой очереди первого этапа автомобильной дороги «Южный подъезд к Краснодару от автодороги А146 Краснодар — Верхнебаканский».
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