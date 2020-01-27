На строительство Яблоновского моста в 2020 году хотят потратить 870 млн рублей

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что в этом году на строительство Яблоновского моста, соединяющего Краснодар с Адыгеей, планируют выделить 870 млн рублей

Работы проведут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев напомнил, что существующий двухполосный мост устарел и не справляется с потоком машин. По его словам, власти долго лоббировали этот проект на федеральном уровне, поэтому в 2020 году получится начать строительство нового моста.

Федеральный бюджет выделил на новый мост 490 млн рублей, а общий объем финансирования на 2020 год составит 870 млн рублей. За эти деньги выполнят подготовительные работы, установят сваи и переустроят газопровод, сообщили 27 января в пресс-службе администрации Кубани.

Напомним, всего на новые дороги в крае в 2020 году выделили 32,5 млрд рублей. Из них более 27 млрд рублей направят на дороги регионального значения, а 8,2 млрд рублей — на местные.