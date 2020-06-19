«СБС Мегамолл», «Красная Площадь», «Медиаплаза». Какие ТРЦ откроются в Краснодаре с 21 июня

Краснодарский край

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21 июня в Краснодарском крае возобновят работу торговые центры, соблюдающие требования Роспотребнадзора

В регионе уже открылись непродовольственные магазины площадью до 400 кв. метров и торговые центры до 3 тыс. кв. метров. Как писали Юга.ру, накануне на краевом оперативном штабе власти также решили открыть с 21 июня непродовольственные магазины до 800 кв. метров. С этого же дня заработают все оставшиеся торговые и торгово-развлекательные центры, вне зависимости от площади. При этом зоны общепита и развлечений останутся закрытыми.

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19 июня в мэрии Краснодара рассказали, что с соблюдением норм Роспотребнадзора с 21 июня в краевой столице заработают около 1 тыс. 350 магазинов площадью до 800 кв. метров, которые находятся в 30 ТЦ.

В пресс-службе администрации опубликовали список торговых комплексов, которые откроют двери для посетителей:

  • «Медиаплаза», улица Стасова, 178/2;
  • «Карнавал», улица Буденного, 2;
  • «Московский», улица Артюшкова, 2;
  • «Восточно-Кругликовский», улица Восточно-Кругликовская, 46/12;
  • «Краснодарский Дом книги», улица Красная/Гоголя;
  • «Красная Площадь», улица Дзержинского, 100;
  • «Центр Города», улица Красная, 176, 176/1, 176/5, 176/6;
  • «Ньютон», улица Шоссе Нефтяников, 28, 28/1, 28/4;
  • «Универмаг Краснодар», улица Красная, 157;
  • «Западный», улица Западный обход, 34;
  • «Сити Центр», улица Индустриальная, 2;
  • «Галерея-Краснодар», улица Володи Головатого, 313;
  • «Галерея — Краснодар-2», улица Володи Головатого, 311;
  • «OZ МОЛЛ», улица Крылатая, 2;
  • «Галактика», улица Уральская, 98/11;
  • «СБС Мегамолл», улица Уральская, 79/1,79/2, 79/3;
  • «Кавказ», улица Коммунаров, 268, улица Одесская, 48, 48/1, ул. Путевая, 5/4;
  • «Кристалл», улица Северная, 327;
  • «Меридиан», улица Стасова, 182/1;
  • «Пять звезд», проспект Чекистов, 36;
  • «Вега», улица Уральская, 99;
  • «Югбытхимия», улица Уральская, 95/4;
  • «Босс Хаус», улица Атарбекова, 1/1;
  • «Арбат», улица Красная, 81;
  • «Оскар», улица 40-летия Победы, 34;
  • «Стрелка», улица Московская, 162;
  • «Мандарин», улица Петра Метальникова, 3;
  • «Новый Горизонт», улица Тюляева, 2;
  • «Вегас», проспект Чекистов, 24;
  • «Уровни», улица Стасова, 186.

Также с 21 июня в городе откроются 27 отелей вместимостью более 50 номеров. Напомним, ранее власти разрешили открыться объектам размещения до 50 номеров.

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