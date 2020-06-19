«СБС Мегамолл», «Красная Площадь», «Медиаплаза». Какие ТРЦ откроются в Краснодаре с 21 июня

В регионе уже открылись непродовольственные магазины площадью до 400 кв. метров и торговые центры до 3 тыс. кв. метров. Как писали Юга.ру, накануне на краевом оперативном штабе власти также решили открыть с 21 июня непродовольственные магазины до 800 кв. метров. С этого же дня заработают все оставшиеся торговые и торгово-развлекательные центры, вне зависимости от площади. При этом зоны общепита и развлечений останутся закрытыми.

19 июня в мэрии Краснодара рассказали, что с соблюдением норм Роспотребнадзора с 21 июня в краевой столице заработают около 1 тыс. 350 магазинов площадью до 800 кв. метров, которые находятся в 30 ТЦ.

В пресс-службе администрации опубликовали список торговых комплексов, которые откроют двери для посетителей:

«Медиаплаза», улица Стасова, 178/2;

«Карнавал», улица Буденного, 2;

«Московский», улица Артюшкова, 2;

«Восточно-Кругликовский», улица Восточно-Кругликовская, 46/12;

«Краснодарский Дом книги», улица Красная/Гоголя;

«Красная Площадь», улица Дзержинского, 100;

«Центр Города», улица Красная, 176, 176/1, 176/5, 176/6;

«Ньютон», улица Шоссе Нефтяников, 28, 28/1, 28/4;

«Универмаг Краснодар», улица Красная, 157;

«Западный», улица Западный обход, 34;

«Сити Центр», улица Индустриальная, 2;

«Галерея-Краснодар», улица Володи Головатого, 313;

«Галерея — Краснодар-2», улица Володи Головатого, 311;

«OZ МОЛЛ», улица Крылатая, 2;

«Галактика», улица Уральская, 98/11;

«СБС Мегамолл», улица Уральская, 79/1,79/2, 79/3;

«Кавказ», улица Коммунаров, 268, улица Одесская, 48, 48/1, ул. Путевая, 5/4;

«Кристалл», улица Северная, 327;

«Меридиан», улица Стасова, 182/1;

«Пять звезд», проспект Чекистов, 36;

«Вега», улица Уральская, 99;

«Югбытхимия», улица Уральская, 95/4;

«Босс Хаус», улица Атарбекова, 1/1;

«Арбат», улица Красная, 81;

«Оскар», улица 40-летия Победы, 34;

«Стрелка», улица Московская, 162;

«Мандарин», улица Петра Метальникова, 3;

«Новый Горизонт», улица Тюляева, 2;

«Вегас», проспект Чекистов, 24;

«Уровни», улица Стасова, 186.

Также с 21 июня в городе откроются 27 отелей вместимостью более 50 номеров. Напомним, ранее власти разрешили открыться объектам размещения до 50 номеров.