Мэрия Краснодара хочет добиться сноса особняка купца Котлярова

В конце июня того же года здание на Коммунаров, 108 включили в перечень выявленных объектов культурного наследия. Дом получил охранный статус и сносить его теперь нельзя.

В июне 2019 года в Краснодаре начали сносить бывший особняк купца Котлярова на улице Коммунаров, 108, который был включен в список зданий, признанных ветхими или аварийными. Когда об этом узнали общественники, они нашла внутри здания потолки со старинной лепниной и худежественной росписью, после чего потребовали включить здание в список объектов культурного наследия. Историк Виталий Бондарь заявил , что дом, который является частью усадьбы купца Котлярова, при достаточно ординарном экстерьере имеет выдающиеся по художественным качествам интерьеры.

Однако «Коммерсанту» стало известно, что мэрия Краснодара (как третье лицо) и муниципальное учреждение «Единая служба заказчика» (как заявитель) обратились в 15-й апелляционный арбитражный суд. Они потребовали отменить запрет на демонтаж нескольких домов в центре города, один из которых — особняк купца Котлярова. Первая инстанция отказала в удовлетворении заявления и признала предписание законным. Однако сейчас власти снова пытаются добиться сноса домов.

МКУ «Единая служба заказчика» настаивает, что аварийные дома, не подлежащие восстановлению, необходимо снести, а не охранять. Также МКУ считает, что в законодательстве России нет запрета на снос градоформирующих объектов, если они в ветхом состоянии. Касаемо дома купца Котлярова, по мнению ЕСЗ, у него нет охранного статуса. Несмотря на это, арбитражный суд Краснодарского края решил, что остановка сноса — законна, написал 14 мая «Коммерсантъ».

Партнер адвокатского бюро «Бишенов и Партнеры», адвокат Анжелика Решетникова считает, что у мэрии минимальные шансы на отмену решения в апелляции.