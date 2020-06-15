Вижу, что в сводке по коронавирусу появились пациенты на ЭКМО. Что это значит?
Минздрав Кубани 15 июня рассказал порталу Юга.ру о ситуации с аппаратами ЭКМО в регионе
Что такое ЭКМО? Экстракорпоральная мембранная оксигенация — специальный метод лечения, при котором используют искусственные сердце и легкие, чтобы у больных восстановились собственные органы. ЭКМО может поддерживать организм в течение длительного времени — от нескольких дней до нескольких месяцев.
ЭКМО сама по себе не может вылечить пациентов, однако может дать необходимое время для восстановления. Чаще всего к такому методу прибегают после того, как все остальные методы уже испробовали (в том числе ИВЛ).
Почему все заговорили об ЭКМО? Оперштаб Кубани весь период пандемии публикует статистику заболеваемости коронавирусом в регионе. В ежедневной сводке по COVID-19 сообщают, сколько пациентов скончались, сколько находятся в тяжелом состоянии и сколько подключены к аппаратам ИВЛ. Однако 31 мая в отчете появилась информация, что в крае трое пациентов находятся на экстракорпоральной мембранной оксигенации.
Позже стало известно, что скончался первый пациент на ЭКМО — 1 июня в Армавире умер анестезиолог с коронавирусом, которого ранее перевели в Краевую клиническую больницу и подключили к аппарату.
Последний раз оперштаб упоминал ЭКМО 6 июня: в отчете сообщалось, что в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ находится 32 жителя края, а на экстракорпоральной мембранной оксигенации — двое.
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Какая ситуация с ЭКМО на Кубани? Портал Юга.ру 4 июня отправил запрос в краевой минздрав, в котором спросил, сколько в регионе ЭКМО, планируется ли их закупка и сколько пациентов к ним подключены. Также редакция поинтересовалась, в каких случаях больных подключают к аппаратам и какова статистика летальных исходов среди пациентов, находившихся на ЭКМО.
В пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края 15 июня порталу Юга.ру ответили, что всего в регионе три аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации. Все они находятся в Краевой клинической больнице № 1. По данным министерства, сейчас пациентов на ЭКМО нет.
С начала пандемии COVID-19 на аппаратах находилось трое пациентов: двое из них умерли. Отметим, что к моменту публикации новости оперштаб сообщал только об одной смерти больного на ЭКМО. Кем был второй пациент, не сообщается.
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