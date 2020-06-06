На Кубани выявили еще 81 случай заражения коронавирусом, один пациент скончался

Краснодарский край

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В Краснодарском крае к 6 июня зафиксировали 4 тыс. 312 человек с COVID-19

За последние сутки в России коронавирус выявили у 8 тыс. 855 человек. Выздоровели 8 тыс. 708 человек, было 197 летальных исходов, пишет федеральный оперштаб. Наибольшее количество зараженных выявили в Москве (1 тыс. 992), Московской области (758) и Санкт-петербурге (347).

Всего к 6 июня в России зафиксировали 458 тыс. 689 случаев инфицирования, сообщил RT. Выздоровели 221 тыс. 388 человек, скончались 5 тыс. 725 человек.

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В Краснодарском крае за сутки количество зараженных увеличилось на 81. За этот период выздоровели 126 человек, стало известно об одном летальном исходе. Количество новых выявленных случаев распределилось следующим образом:

  • 16 в Краснодаре;
  • 15 в Тихорецком районе;
  • десять в в Кавказском районе, включая двух 14-летних подростков;
  • шесть в Белореченском районе;
  • по пять в Апшеронском и Гулькевичском районаз;
  • по четыре в Сочи и Курганинском районе;
  • по два в Кореновском, Усть-Лабинском районах и в Новороссийске;
  • по одному в Геленджике, Ленинградском, Темрюкском, Щербиновском, Славянском, Динском, Крымском, Выселковском, Лабинском, Павловском районах.

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Всего в регионе зарегистрировали 4 тыс. 312 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 3 тыс. 235 человек, 42 пациента умерли.

«27 остаются в тяжелом состоянии на ИВЛ, 2 пациента — на ЭКМО в краевой больнице №1», — рассказали в краевом минздраве.

Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства остаются 14 тыс. 238 человек, в том числе 761 ребенок. В обсерваторах находятся 3 тыс. 495 человек, сообщили в краевом оперштабе 6 июня.

Кавказский район Карантин Коронавирус Краснодар Тихорецкий район

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