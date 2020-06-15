В Краснодаре заработали 5 торговых центров

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре после снятия ряда карантинных ограничений к середине июня заработали 57 объектов потребительской сферы — ярмарки, торговые центры и гостиницы

Напомним, в Краснодарском крае в конце марта из-за коронавируса закрыли кинотеатры, торговые центры, фитнес-клубы и бассейны, кальянные, а заведениям общепита разрешили работать только навынос.

Читайте также:

11 июня губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что с 12 июня в регионе откроются гостиницы до 50 номеров, с 13 июня — непродовольственные рынки на открытом воздухе, а с 15 июня — торговые центры площадью до 3 тыс. кв. метров.

Восстановление работы предприятий торговли Краснодара 15 июня обсудили на заседании городского оперштаба.

«Мы должны подсказывать руководителям организаций, обращать внимание на важные моменты, которые есть в рекомендациях Роспотребнадзора, и консультировать в их выполнении. Наша задача — восстановление работы как можно большего количества городских предприятий», — заявил глава Краснодара Евгений Первышов.

Читайте также:

Как сообщил замглавы города Дмитрий Логвиненко, в Краснодаре зарегистирровано 310 отелей и гостиниц, при этом в 283 из них меньше 50 номеров. К 15 июня 39 гостиниц уведомили Роспотребнадзор о восстановлении деятельности. Власти планируют, что 15-16 июня направят уведомления остальные гостиницы, которые имеют право вернуться к работе.

Также с 15 июня в городе открылись пять торговых центров:

  • ТЦ «Юбилейный» на Проспекте Чекистов, 17;
  • ТЦ «Семейный» на улице Целиноградской, 6/1;
  • ТЦ «Версаль» на Проспекте Чекистов, 15/2;
  • ТЦ «Анечка» в станице Елизаветинской, на улице Степной, 285;
  • ТК «Бытовая химия» на улице Уральской, 95/2.

Кроме того, с 13 июня в Краснодаре заработали 15 специализированных непродовольственных ярмарок, на 26 универсальных ярмарках возобновили работу торговые ряды с непродовольственными товарами, еще 11 ярмарок начали работу в формате торговых комплексов и торговых центров.

Читайте также:

Как уточнили в пресс-службе мэрии Краснодара, всего в после снятия ограничений заработали 57 объектов потребительской сферы, все они направили уведомления в региональный Роспотребнадзор о возобновлении деятельности с условием соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

Бизнес-сообщество Карантин Коронавирус Краснодар Малый и средний бизнес Торговля

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В краснодарской «Типографии» пройдет первая пост-карантинная выставка
В Краснодаре произошел пожар в цехе по переработке полиэтилена
В Новороссийске полуторагодовалый ребенок выпал из окна
На Кубани в водоемах за три дня нашли тела троих человек, в том числе ребенка
В Краснодаре заработали 5 торговых центров
В Адыгее объявили в розыск мужчину, подозреваемого в убийстве жены

Лента новостей

Реклама на портале