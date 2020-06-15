В Краснодаре заработали 5 торговых центров

В Краснодаре после снятия ряда карантинных ограничений к середине июня заработали 57 объектов потребительской сферы — ярмарки, торговые центры и гостиницы

Напомним, в Краснодарском крае в конце марта из-за коронавируса закрыли кинотеатры, торговые центры, фитнес-клубы и бассейны, кальянные, а заведениям общепита разрешили работать только навынос.

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11 июня губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что с 12 июня в регионе откроются гостиницы до 50 номеров, с 13 июня — непродовольственные рынки на открытом воздухе, а с 15 июня — торговые центры площадью до 3 тыс. кв. метров.

Восстановление работы предприятий торговли Краснодара 15 июня обсудили на заседании городского оперштаба. «Мы должны подсказывать руководителям организаций, обращать внимание на важные моменты, которые есть в рекомендациях Роспотребнадзора, и консультировать в их выполнении. Наша задача — восстановление работы как можно большего количества городских предприятий», — заявил глава Краснодара Евгений Первышов.

Как сообщил замглавы города Дмитрий Логвиненко, в Краснодаре зарегистирровано 310 отелей и гостиниц, при этом в 283 из них меньше 50 номеров. К 15 июня 39 гостиниц уведомили Роспотребнадзор о восстановлении деятельности . Власти планируют, что 15-16 июня направят уведомления остальные гостиницы, которые имеют право вернуться к работе.

Также с 15 июня в городе открылись пять торговых центров : ТЦ «Юбилейный» на Проспекте Чекистов, 17;

ТЦ «Семейный» на улице Целиноградской, 6/1;

ТЦ «Версаль» на Проспекте Чекистов, 15/2;

ТЦ «Анечка» в станице Елизаветинской, на улице Степной, 285;

ТК «Бытовая химия» на улице Уральской, 95/2.

Кроме того, с 13 июня в Краснодаре заработали 15 специализированных непродовольственных ярмарок, на 26 универсальных ярмарках возобновили работу торговые ряды с непродовольственными товарами, еще 11 ярмарок начали работу в формате торговых комплексов и торговых центров.