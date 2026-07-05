Ждать до 8 часов. В Новороссийске очередь за бензином растянулась на 500 машин

На заправках Новороссийска водители продолжают тратить часы на ожидание очереди за топливом

Предыстория. 3 июля в Новороссийске запустили чат-бот для водителей. Он показывает адреса АЗС, наличие бензина и дизельного топлива, актуальные цены, данные о количестве машин в очереди на каждой конкретной заправке.

В 11:06 на АЗС «Роснефть» на Мысхакском шоссе очередь за бензином составляла 500 машин. Время ожидания в такой веренице автомобилей составляет шесть-восемь часов.

На других работающих АЗС Новороссийска в этот день очерезь за топливом ставляла в среднем по 100–150 машин.

Напомним, утром 3 июля власти Новороссика признали, что в городе полностью закончился бензин. Топливо появилось на городских заправках только во второй половине дня.