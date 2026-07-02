Без животных и со спецэффектами. Репортаж из «Сочи Парка», где до конца лета показывают впечатляющее шоу постановщиков Цирка Никулина

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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  • Эквилибрист Октай Новрузов © Фото пресс-службы «Сочи Парка»
    Эквилибрист Октай Новрузов © Фото пресс-службы «Сочи Парка»

Редактор Юга.ру Мария Журавлева сходила на представление Казанского цирка в «Сочи Парке» и рассказала, чем может удивить цирк, в котором нет архаичных номеров и клеток с животными, но есть разговор на языке акробатики, музыки, костюмов и технологий.

Цирковое шоу называется «Код неРеальности», программа сшита из цирковой классики: трюкачи, акробаты, эквилибристы, жонглеры и воздушные гимнасты, однако рассказана современным аудиовизуальным языком.

Над представлением работала команда Московского цирка Никулина на Цветном бульваре, которая в последние годы активно сотрудничает с цирком Казани. В шоу также приняли участие некоторые артисты Цирка Никулина.

Яга-жонглерша и акробатика под техно

Артисты выступают в узнаваемых образах персонажей русских сказок, которые обладают суперспособностями. Например, Баба-яга жонглирует шариками и метлой, волшебный лесной гриб удерживает баланс под электронные ритмы, эквилибрист в образе Кощея Бессмертного выполняет сложные трюки на гигантском перстне, а Кот ученый ходит по канату.

  • Эквилибрист Андрей Мыльников © Фото пресс-службы «Сочи Парка»
    Эквилибрист Андрей Мыльников © Фото пресс-службы «Сочи Парка»
  • Жонглер Семен Крачинов © Фото пресс-службы «Сочи Парка»
    Жонглер Семен Крачинов © Фото пресс-службы «Сочи Парка»
  • Воздушные гимнасты Екатерина Гуляева и Сергей Федоренко © Фото пресс-службы «Сочи Парка»
    Воздушные гимнасты Екатерина Гуляева и Сергей Федоренко © Фото пресс-службы «Сочи Парка»
  • Эквилибрист Андрей Мыльников и артисты балета © Фото пресс-службы «Сочи Парка»
    Эквилибрист Андрей Мыльников и артисты балета © Фото пресс-службы «Сочи Парка»
  • Эквилибрист Октай Новрузов © Фото пресс-службы «Сочи Парка»
    Эквилибрист Октай Новрузов © Фото пресс-службы «Сочи Парка»
  • Жонглер Семен Крачинов и клоуны Анвар Саттаров и Николай Коновалов © Фото пресс-службы «Сочи Парка»
    Жонглер Семен Крачинов и клоуны Анвар Саттаров и Николай Коновалов © Фото пресс-службы «Сочи Парка»

Постановку разбавляют интерактивные стендапы клоунов-скоморохов, а завершает дуэт воздушных гимнастов в образах Руслана и Людмилы.

Но самые неистовые аплодисменты срывает хулиганское выступление акробатов-разбойников, которые выполняют на сцене рондаты, флик-фляки, сальто с пируэтами и другие прыжки.

Представление показывает, что между цирковыми традициями и современной школой можно легко балансировать — привычные зрителю трюки дополнять сильной драматургией и художественными приемами.

  • Выступление акробатов на дорожке © Фото пресс-службы «Сочи Парка»
    Выступление акробатов на дорожке © Фото пресс-службы «Сочи Парка»
  • Выступление акробатов на дорожке © Фото пресс-службы «Сочи Парка»
    Выступление акробатов на дорожке © Фото пресс-службы «Сочи Парка»
  • Выступление акробатов на дорожке © Фото пресс-службы «Сочи Парка»
    Выступление акробатов на дорожке © Фото пресс-службы «Сочи Парка»
  • Выступление акробатов на дорожке © Фото пресс-службы «Сочи Парка»
    Выступление акробатов на дорожке © Фото пресс-службы «Сочи Парка»

Однако столь зрелищным шоу стало не только благодаря артистичным трюкам. Большое внимание уделено визуалу. Здесь действительно эффектные и выверенные до мелочей костюмы — для шоу сшили 64 комплекта. Над дизайном работала художница Надежда Русс.

Важным акцентом стал динамичный музыкальный ряд, который написал композитор Дмитрий Кузнецов. Все саундтреки аранжированы оригинальным образом, в некоторых слышались элементы рока и электронной музыки. 

Еще одна особенность — примерно треть шоу отведена балетным номерам. Даже одиночные выступления акробатов или эквилибристов украшал кордебалет.

  • Танцевальное шоу © Фото пресс-службы «Сочи Парка»
    Танцевальное шоу © Фото пресс-службы «Сочи Парка»
  • Андрей Катков, эквилибрист на вращающемся пьедестале © Фото пресс-службы «Сочи Парка»
    Андрей Катков, эквилибрист на вращающемся пьедестале © Фото пресс-службы «Сочи Парка»

Танцующим цирк сделала хореограф Ольга Полтарак, хотя и главный режиссер постановки — Евгений Шевцов — пришел в цирковое искусство из танцев. Хореограф по образованию стажировался во Франции и Америке, работал как артист балета на эстраде и в театре «Сатирикон», затем прошел путь от помощника главного балетмейстера до главного режиссера Большого московского цирка на проспекте Вернадского, а в 2020 году стал главным режиссером Цирка Никулина на Цветном бульваре, а Полтарак — главным балетмейстером.

Интеграция цирковых номеров и балета стала их фирменным стилем.

Хореограф Ольга Полтарак отмечена спецпризом цирка «Дю Солей», а вместе с Евгением Шевцовым в 2024 году в Лос-Анджелесе они получили премию Thea Awards — «Оскар» в мире тематических развлечений. У них также много других российских и международных наград.

Без животных, но с попугаями

Порадовало, что участие животных в цирковом шоу сведено к минимуму. Лишь один номер показал дрессировщик Олег Хотим-младший и его подопечные — попугаи. Это самое короткое по времени выступление — в течение нескольких минут птицы взбирались по лестнице, катались с горки, подтягивались на крохотном турнике и внезапно пролетели над головами зрителей.

  • Дрессировщик Олег Хотим-младший и попугаи © Фото пресс-службы «Сочи Парка»
    Дрессировщик Олег Хотим-младший и попугаи © Фото пресс-службы «Сочи Парка»

Нужен ли Краснодару цирк:

Вообще, в репертуаре Казанского госцирка, как и в других российских цирках, есть номера с участием животных, поэтому нельзя сказать, что постановщики идут по пути всемирно известного шоу «Дю Солей».

Тем не менее, на трехмесячные гастроли в Сочи крупных зверей не привезли — их содержание в выездных условиях довольно проблематично. Радует, что об этом думают и учитывают комфорт животных.

  • Шатер цирка в на территории «Сочи Парке» © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    Шатер цирка в на территории «Сочи Парке» © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Как попасть и где брать билеты

Цирковая арена находится на территории «Сочи Парка», поэтому посещение шоу можно совместить с аттракционами. Стоимость включена в единый билет парка, однако нужно получить купон, так как места ограничены — зрительный зал вмещает только 1,6 тыс. зрителей.

Шоу показывают ежедневно до 31 августа, начало в 15:00. Подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, краснодарцы жалуются на передвижные цирки. В одном из шапито у животных заметили следы от плеток, другой цирк засоряет город рекламными листовками.

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