До 28 °C прогрелась вода в море у побережья Краснодарского края

Температура морской воды на курортах края продолжает расти. Где самая теплая?

Самую теплую зафиксировали в Азовском море. В Приморско-Ахтарске она прогрелась до 28 °С. Чуть прохладнее в Ейске и станице Должанской — 27 °С.

Краевой гидрометцентр рассказал о температуре морской воды на побережье Краснодарского края.

В Черном море наиболее высокая температура воды в Тамани и Туапсе. Там она уже достигла 26 °С.

Комфортно плавать также в Геленджике, Новороссийске и Анапе, где море прогрелось до 25 °С.

Самое бодрящее море сейчас в Сочи — 24 °C.