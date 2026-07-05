До 28 °C прогрелась вода в море у побережья Краснодарского края
Температура морской воды на курортах края продолжает расти. Где самая теплая?
Краевой гидрометцентр рассказал о температуре морской воды на побережье Краснодарского края.
Самую теплую зафиксировали в Азовском море. В Приморско-Ахтарске она прогрелась до 28 °С. Чуть прохладнее в Ейске и станице Должанской — 27 °С.
Зуд и красные пятна:
В Черном море наиболее высокая температура воды в Тамани и Туапсе. Там она уже достигла 26 °С.
Комфортно плавать также в Геленджике, Новороссийске и Анапе, где море прогрелось до 25 °С.
Самое бодрящее море сейчас в Сочи — 24 °C.
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