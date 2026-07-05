До 28 °C прогрелась вода в море у побережья Краснодарского края

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото freepik, сайт ru.freepik.com
    © Фото freepik, сайт ru.freepik.com

Температура морской воды на курортах края продолжает расти. Где самая теплая?

Краевой гидрометцентр рассказал о температуре морской воды на побережье Краснодарского края.

Самую теплую зафиксировали в Азовском море. В Приморско-Ахтарске она прогрелась до 28 °С. Чуть прохладнее в Ейске и станице Должанской — 27 °С.

Зуд и красные пятна:

В Черном море наиболее высокая температура воды в Тамани и Туапсе. Там она уже достигла 26 °С.

Комфортно плавать также в Геленджике, Новороссийске и Анапе, где море прогрелось до 25 °С.

Самое бодрящее море сейчас в Сочи — 24 °C.

  • © Скриншот с сайта www.kubanmeteo.ru
    © Скриншот с сайта www.kubanmeteo.ru

Как писали Юга.ру, в Дагестане закрыли несколько пляжей из-за бактериальной угрозы.

Азовское море Анапа Геленджик Новороссийск Погода Сочи Тамань Черное море

Новости

До 28 °C прогрелась вода в море у побережья Краснодарского края
В Крыму ночная атака БПЛА унесла жизнь одного человека, двое пострадали
Ждать до 8 часов. В Новороссийске очередь за бензином растянулась на 500 машин
«Вместе преодолеем и эти трудности». Мэр Краснодара прокомментировал ситуацию с топливом
В Крыму один человек погиб и двое пострадали в результате атаки БПЛА
Любовь, смерть и шанс все изменить. В Краснодаре состоится премьера спектакля «Лодочник»

Лента новостей

Без животных и со спецэффектами
2 июля, 17:22
Без животных и со спецэффектами
Репортаж из «Сочи Парка», где до конца лета показывают впечатляющее шоу постановщиков Цирка Никулина
Топливный кризис в России набирает обороты
Сегодня, 07:01
Топливный кризис в России набирает обороты
Цены на бензин растут, очереди на АЗС не уменьшаются, а власти просят граждан экономить
На Тургеневском мосту в Краснодаре на месяц ограничат движение по ночам
3 июля, 16:55
На Тургеневском мосту в Краснодаре на месяц ограничат движение по ночам

Реклама на сайте