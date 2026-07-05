В Крыму ночная атака БПЛА унесла жизнь одного человека, двое пострадали
На севере Крыма в результате атаки дрона погиб один человек
5 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ночью полуостров подвегся атаке БПЛА. Один человек погиб.
Еще двое получили ранения различной степени тяжести. Состояние одного из пострадавших меники оценивают как тяжелое. О других подробностях ночного происшествия не сообщается.
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Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления. Власти республики заверили, что окажут всю необходимую помощь.
Напомним, 4 июля в результате атаки на Крым погиб один человек. Еще двое были ранены, в том числе 10-летний ребенок.
Как писали Юга.ру, 25 июня в Джанкойском районе Крыма в результате атаки БПЛА погиб мирный житель.