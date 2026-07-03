На Тургеневском мосту в Краснодаре на месяц ограничат движение по ночам

В Краснодаре на Тургеневском мосту будут вводить ночные ограничения движения по одной полосе

Телеграм-канал «Дептранс Краснодара» сообщил , что с 3 по 30 июля на Тургеневском мосту по ночам будут поочередно перекрывать по одной полосе на въезд и выезд из города. Ограничения вводят, чтобы дорожники могли полностью завершить капитальный ремонт путепровода. Водителей просят быть внимательнее и заранее планировать поездки.

Напомним, что ремонт Тургеневского моста начался 16 апреля 2025 года и обошелся в 1,2 млрд рублей. С самого первого дня работ там образовались масштабные пробки в обе стороны, которые сохранялись вплоть до лета этого года. Основной ход движения по мосту полностью открыли 1 июня 2026 года.

Изначально ремонтом занималась компания «Основа», принадлежавшая депутату ЗСК Александру Карпенко. Однако в феврале 2026 года фирма перешла в собственность государства на фоне коррупционного скандала, связанного с захватом дорожных строек.

В связи с завершением капремонта моста «Дептранс Краснодара» сообщил о возвращении старой схемы движения на перекрестке улиц Буденного, Тургенева и Кубанской набережной. Изменения вступят в силу 4 июля.