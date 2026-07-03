На Тургеневском мосту в Краснодаре на месяц ограничат движение по ночам

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

В Краснодаре на Тургеневском мосту будут вводить ночные ограничения движения по одной полосе

Телеграм-канал «Дептранс Краснодара» сообщил, что с 3 по 30 июля на Тургеневском мосту по ночам будут поочередно перекрывать по одной полосе на въезд и выезд из города.

Ограничения вводят, чтобы дорожники могли полностью завершить капитальный ремонт путепровода. Водителей просят быть внимательнее и заранее планировать поездки.

Читайте также:

Напомним, что ремонт Тургеневского моста начался 16 апреля 2025 года и обошелся в 1,2 млрд рублей. С самого первого дня работ там образовались масштабные пробки в обе стороны, которые сохранялись вплоть до лета этого года. Основной ход движения по мосту полностью открыли 1 июня 2026 года.

Изначально ремонтом занималась компания «Основа», принадлежавшая депутату ЗСК Александру Карпенко. Однако в феврале 2026 года фирма перешла в собственность государства на фоне коррупционного скандала, связанного с захватом дорожных строек.

В связи с завершением капремонта моста «Дептранс Краснодара» сообщил о возвращении старой схемы движения на перекрестке улиц Буденного, Тургенева и Кубанской набережной. Изменения вступят в силу 4 июля.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на месяц перекрыли участок улицы Вишняковой.

Автомобили Город Дороги Капремонт Краснодар Ремонт дорог Транспорт Тургеневский мост

Новости

На Тургеневском мосту в Краснодаре на месяц ограничат движение по ночам
На пляжах Анапы ввели запрет на купание из-за шторма
Власти Сочи могут полностью запретить электросамокаты
В Новороссийске возобновили продажу бензина
В Северной Осетии, Ингушетии и Кабардино-Балкарии стало больше абортов
Где есть бензин и сколько ждать. В Новороссийске запустили чат-бот для водителей, который работает только в «Максе»

Лента новостей

Без животных и со спецэффектами
Вчера, 17:22
Без животных и со спецэффектами
Репортаж из «Сочи Парка», где до конца лета показывают впечатляющее шоу постановщиков Цирка Никулина
Карта заправок Краснодара на 3 июля: список адресов, где есть топливо
Сегодня, 10:25
Карта заправок Краснодара на 3 июля: список адресов, где есть топливо
Власти Сочи могут полностью запретить электросамокаты
Сегодня, 15:27
Власти Сочи могут полностью запретить электросамокаты

Реклама на сайте