Конор МакГрегор против Макса Холлоуэйя. В кинотеатре Краснодара покажут турнир по смешанным боевым искусствам UFC 329

Главный турнир месяца в смешанных боевых искусствах пройдет в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena. UFC 329 станет частью International Fight Week.

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 12 июля прямую трансляцию турнира UFC 329. В главном бою встретятся Конор МакГрегор и Макс Холлоуэй .

Бой Конора МакГрегора против Макса Холлоуэя в полусреднем весе — это реванш спустя 13 лет. В 2013-м МакГрегор победил Холлоуэя решением судей. Для Макгрегора это первый бой после долгого перерыва. Он не выступал с 2021 года, когда сломал ногу в поединке с Дастином Порье.

Соглавный бой тернира — англичанин Пэдди Пимблетт против француза Бенуа Сен-Дени . Зрителей также ждут поединки Кори Сэндхагена против Марио Баутисты , Брэндона Ройвала против Лонэ Каваны , Кинга Грина против Терренса Маккинни , Роберта Уиттакера против Никиты Крылова , Гейбла Стивсона против Элайши Эллисона .

Трансляция состоится 12 июля в двух залах киноатеатра «Монитор Сити». Подробности можно уточнить у организаторов.