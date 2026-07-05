Конор МакГрегор против Макса Холлоуэйя. В кинотеатре Краснодара покажут турнир по смешанным боевым искусствам UFC 329
Краснодарцы смогут увидеть на большом экране противостояние легендарных бойцов (18+)
Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 12 июля прямую трансляцию турнира UFC 329. В главном бою встретятся Конор МакГрегор и Макс Холлоуэй.
Главный турнир месяца в смешанных боевых искусствах пройдет в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena. UFC 329 станет частью International Fight Week.
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Бой Конора МакГрегора против Макса Холлоуэя в полусреднем весе — это реванш спустя 13 лет. В 2013-м МакГрегор победил Холлоуэя решением судей. Для Макгрегора это первый бой после долгого перерыва. Он не выступал с 2021 года, когда сломал ногу в поединке с Дастином Порье.
Соглавный бой тернира — англичанин Пэдди Пимблетт против француза Бенуа Сен-Дени. Зрителей также ждут поединки Кори Сэндхагена против Марио Баутисты, Брэндона Ройвала против Лонэ Каваны, Кинга Грина против Терренса Маккинни, Роберта Уиттакера против Никиты Крылова, Гейбла Стивсона против Элайши Эллисона.
Трансляция состоится 12 июля в двух залах киноатеатра «Монитор Сити». Подробности можно уточнить у организаторов.
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