Конор МакГрегор против Макса Холлоуэйя. В кинотеатре Краснодара покажут турнир по смешанным боевым искусствам UFC 329

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео с Rutube-канала «UFC Russia»
    © Скриншот видео с Rutube-канала «UFC Russia»

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Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 12 июля прямую трансляцию турнира UFC 329. В главном бою встретятся Конор МакГрегор и Макс Холлоуэй.

Главный турнир месяца в смешанных боевых искусствах пройдет в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena. UFC 329 станет частью International Fight Week.

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Бой Конора МакГрегора против Макса Холлоуэя в полусреднем весе — это реванш спустя 13 лет. В 2013-м МакГрегор победил Холлоуэя решением судей. Для Макгрегора это первый бой после долгого перерыва. Он не выступал с 2021 года, когда сломал ногу в поединке с Дастином Порье.

Соглавный бой тернира — англичанин Пэдди Пимблетт против француза Бенуа Сен-Дени. Зрителей также ждут поединки Кори Сэндхагена против Марио БаутистыБрэндона Ройвала против Лонэ КаваныКинга Грина против Терренса МаккинниРоберта Уиттакера против Никиты КрыловаГейбла Стивсона против Элайши Эллисона.

Трансляция состоится 12 июля в двух залах киноатеатра «Монитор Сити». Подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 8 июля посмотрят и обсудят с критиком «Короткий фильм об убийстве» 1988 года.

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Конор МакГрегор против Макса Холлоуэйя. В кинотеатре Краснодара покажут турнир по смешанным боевым искусствам UFC 329
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