В Сочи после удара молнии загорелись кафе

В Лазаревском районе Сочи молния попала в кафе

5 июля телеграм-канал «Любимый Сочи» сообщил, что ночью в Лазаревском районе курорта молния попала в кафе, расположенные на территории Судоверфи. Заведения стояли на первой линии рядом с пляжем.

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После удара молнии начался пожар, который охватил несколько помещений. Сгорели не только здания, но и уличные столики и зонтики. Охваченные огнем строения выгорели полностью. По предварительной информации, никто не пострадал. Напомним, 4 мая в Армавире загорелся магазин «Светофор». Пострадали три человека.