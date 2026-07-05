В Сочи после удара молнии загорелись кафе

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Любимый❤️Сочи»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Любимый❤️Сочи»

В Лазаревском районе Сочи молния попала в кафе

5 июля телеграм-канал «Любимый Сочи» сообщил, что ночью в Лазаревском районе курорта молния попала в кафе, расположенные на территории Судоверфи. Заведения стояли на первой линии рядом с пляжем.

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После удара молнии начался пожар, который охватил несколько помещений. Сгорели не только здания, но и уличные столики и зонтики. Охваченные огнем строения выгорели полностью.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Напомним, 4 мая в Армавире загорелся магазин «Светофор». Пострадали три человека.

Как писали Юга.ру, 10 апреля в столице Северной Осетии взорвался склад с пиротехникой. Произошли пожар и разрушение здания, погибли два человека.

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В Сочи после удара молнии загорелись кафе
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