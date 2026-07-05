Топливная карта Краснодара на 5 июля: работают 48 АЗС, список адресов

Краснодарский край

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  • © Фото prostooleh, freepik.com
    © Фото prostooleh, freepik.com

Актуальная информация о наличии топлива в Краснодаре на 5 июля

Телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что по состоянию на 5 июля в кубанской столице продолжают работать 48 автозаправочных станций. В городской админстрации уточняют, что ситуация в течение дня может меняться, поэтому информацию следует уточнять перед выездом.

Где есть топливо:

  • АИ-92 доступен на 33 заправках;
  • АИ-95 можно найти на 30 станциях;
  • АИ-100 представлен на 7 АЗС;
  • дизельное топливо — в наличии на 38 заправках.

«Вместе преодолеем и эти трудности»:

Список работающих заправок по сетям:

  • «Роснефть» — улицы Селезнева, Московская, Кубанская Набережная, Дзержинского, Лукьяненко, Котовского, Бородинская, Уральская, Ростовское шоссе, трасса Краснодар–Кропоткин (по направлению из города в сторону хутора Ленина);
  • «Лукойл» — улицы Старокубанская, Сормовская, Уральская, Восточно-Кругликовская, Коммунаров, Ставропольская, проспект Чекистов, проезд Мирный, Западный обход, Ростовское шоссе;
  • «Газпром» — улицы Мачуги, Крупской, Дзержинского, Российская, Красных Партизан, Ейское шоссе, Почтовое отделение 1;
  • «Газпромнефть» — улицы Селезнева, Новороссийская, Уральская, трасса Краснодар-Кропоткин (в районе хутора Ленина в обоих направлениях), 1-я Дорожная, Евдокии Сокол, Суворова, Ялтинская;
  • Teboil — улица Красных Партизан;
  • Rusoil — улицы Бабушкина, Дзержинского, Ростовское шоссе, Пластунская;
  • «Татнефть» — Ростовское шоссе;
  • «Уфимнефть» — Ростовское шоссе;
  • Petrol — улица 70-летия Октября.

На части работающих АЗС действуют ограничения — топливо отпускают только в баки автомобилей. Заправка в канистры и другие емкости запрещена.

В то же время 55 заправочных станций города временно приостановили продажу топлива, еще 11 объектов остаются закрытыми на плановый ремонт или ребрендинг.

Как писали Юга.ру, в Новороссийске 4 июля очередь за бензином растянулась на 500 машин.

Автомобили Краснодар Нефть Топливо

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