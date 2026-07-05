Топливная карта Краснодара на 5 июля: работают 48 АЗС, список адресов

Актуальная информация о наличии топлива в Краснодаре на 5 июля

Где есть топливо:

Телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил , что по состоянию на 5 июля в кубанской столице продолжают работать 48 автозаправочных станций. В городской админстрации уточняют, что ситуация в течение дня может меняться, поэтому информацию следует уточнять перед выездом.

«Вместе преодолеем и эти трудности»:

Список работающих заправок по сетям:

«Роснефть» — улицы Селезнева, Московская, Кубанская Набережная, Дзержинского, Лукьяненко, Котовского, Бородинская, Уральская, Ростовское шоссе, трасса Краснодар–Кропоткин (по направлению из города в сторону хутора Ленина);

— улицы Селезнева, Московская, Кубанская Набережная, Дзержинского, Лукьяненко, Котовского, Бородинская, Уральская, Ростовское шоссе, трасса Краснодар–Кропоткин (по направлению из города в сторону хутора Ленина); «Лукойл» — улицы Старокубанская, Сормовская, Уральская, Восточно-Кругликовская, Коммунаров, Ставропольская, проспект Чекистов, проезд Мирный, Западный обход, Ростовское шоссе;

— улицы Старокубанская, Сормовская, Уральская, Восточно-Кругликовская, Коммунаров, Ставропольская, проспект Чекистов, проезд Мирный, Западный обход, Ростовское шоссе; «Газпром» — улицы Мачуги, Крупской, Дзержинского, Российская, Красных Партизан, Ейское шоссе, Почтовое отделение 1;

— улицы Мачуги, Крупской, Дзержинского, Российская, Красных Партизан, Ейское шоссе, Почтовое отделение 1; «Газпромнефть» — улицы Селезнева, Новороссийская, Уральская, трасса Краснодар-Кропоткин (в районе хутора Ленина в обоих направлениях), 1-я Дорожная, Евдокии Сокол, Суворова, Ялтинская;

— улицы Селезнева, Новороссийская, Уральская, трасса Краснодар-Кропоткин (в районе хутора Ленина в обоих направлениях), 1-я Дорожная, Евдокии Сокол, Суворова, Ялтинская; Teboil — улица Красных Партизан;

— улица Красных Партизан; Rusoil — улицы Бабушкина, Дзержинского, Ростовское шоссе, Пластунская;

— улицы Бабушкина, Дзержинского, Ростовское шоссе, Пластунская; «Татнефть» — Ростовское шоссе;

— Ростовское шоссе; «Уфимнефть» — Ростовское шоссе;

— Ростовское шоссе; Petrol — улица 70-летия Октября.

На части работающих АЗС действуют ограничения — топливо отпускают только в баки автомобилей. Заправка в канистры и другие емкости запрещена.

В то же время 55 заправочных станций города временно приостановили продажу топлива, еще 11 объектов остаются закрытыми на плановый ремонт или ребрендинг.