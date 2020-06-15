На Кубани полицейский душил подростка и угрожал убийством. МВД и СК начали проверку

15 июня в соцсетях опубликовали видеозапись, снятую в Темрюкском районе, на которой сотрудник полиции матерился на молодого человека, угрожал ему и душил

Видеозапись появилась утром 15 июня в телеграм-канале «ЧП Краснодар».

«Проживаем в Темрюке, слушали громко музыку, кто-то вызвал полицейских. В итоге один из них чуть не задушил парня. Сейчас он в больнице. Вчера к нему приезжал полицейский и настаивал на том, чтобы подписал документ, в котором сказано, что он оказывал сопротивление», — говорится в посте.

На видео видно, как сотрудник МВД бросает подростка на пол, матерится и требует предъявить документы. Парень спрашивает, на каком основании он должен предъявлять их, но полицейский игнорирует вопрос. На заднем плане плачет девушка и просит отпустить молодого человека. «Я тебе сейчас ***** [нанесу удар], и ты сдохнешь!» — сказал мужчина подростку.

Днем ГУ МВД России по Краснодарскому краю опубликовало официальный комментарий по поводу случившегося. В ведомстве рассказали, что 14 июня жительница Темрюкского района позвонила в дежурную часть и пожаловалась, что из соседней квартиры доносится шум, из окна летят «различные предметы», а на лестничной площадке есть следы крови.

Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы увидели в подъезде молодого человека и попросили предъявить документы, в ответ парень предложил полицейским зайти в квартиру. В помещении были другие молодые люди, которых также попросили предъявить документы, чтобы уточнить «обстоятельства возникновения на лестничной площадке следов крови». По версии МВД, в это время в квартиру зашел пьяный молодой человек, который начал вести себя агрессивно по отношению к полицейским и ругался матом. Во время конфликта он напал на полицейских, а инспектор ППС «в соответствии с законодательством» применил физическую силу.

После этого подростка в сопровождении официального представителя и сотрудника отдела по делам несовершеннолетних доставили в районную больницу для прохождения медицинского освидетельствования на состояние наркотического и алкогольного опьянения. Исследование показало, что молодой человек действительно был пьян.

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«Решается вопрос о привлечении гражданина к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и по ч. 1 ст. 6.9 (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ)», — сообщили в пресс-службе МВД Кубани.

В ведомстве подчеркнули, что парню грозит до 15 суток административного ареста. Действиям же сотрудников ППС будет дана правовая оценка.

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