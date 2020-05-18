МВД хочет наказать жителя Туапсинского района, которого душил полицейский

18 мая в соцсетях появилось видео, на котором полицейский душит жителя Туапсинского района. Вот как прокомментировали инцидент в МВД и следкоме

В дежурную часть отдела МВД России по Туапсинском району 17 мая поступило сообщение о конфликте между мужчинами в одном из поселений района. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали местного жителя, который ранее имел судимость по ст. 158 Уголовного кодекса России (Кража).

На следующий день видео задержания опубликовали в местных пабликах. На нем видно, что один из сотрудников МВД душит мужчину в служебной машине. «За что вы меня бьете, ***?!», — кричит в машине мужчина, у него изо рта идет кровь. Девушка, снимающая происходящее, задает полицейским тот же вопрос. Местные жители пытаются оттащить правоохранителя от мужчины. «Отпустите его!», «у него кровь со рта идет!», «он сейчас умрет!», однако ни полицейский, ни его напарники не реагируют.

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18 мая в пресс-службе МВД заявили, что мужчина «оказал сопротивление» прибывшим на место правоохранителям. А в отношении него собрали материал по ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти), который направили в региональный следком для принятия процессуального решения. Кроме того, на мужчину составили протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Журналист портала Юга.ру уточнила, будут ли применены какие-то санкции к сотруднику полиции, однако на этот вопрос в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю отказались отвечать. В тот же день управление Следственного комитета по Краснодарскому краю начало проверку из-за опубликованного видео.

«В ходе проверки следователем будут установлены все обстоятельства произошедшего. Кроме того , следователем будет дана юридическая оценка действиям мужчины, который мог также применить насилие в отношении представителей власти . По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — прокомментировали в пресс-службе ведомства. В следкоме уточнили, что инцидент произошел в селе Горском Туапсинского района.