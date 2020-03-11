СК четвертый раз отказал в возбуждении дела о пытках жителя Туапсинского района в полиции

Следователи в марте вновь отказали в возбуждении уголовного дела по факту пыток в полиции против туапсинца Евгения Бунина

Напомним, в ноябре 2018 года житель села Индюк Туапсинского района Евгений Бунин рассказал, что его вызвали на беседу в отдел полиции на улице Мира в Туапсе. В одном из кабинетов отдела угрозыска оперативный сотрудник надел на него наручники и стал требовать написать явку с повинной по делу о краже телефона. Бунин утверждает, что от полицейского пахло алкоголем. После отказа он ударил мужчину по голове и начал угрожать, что избиение продолжится всю ночь. Испугавшись, Бунин написал под диктовку признание.

«Я сказал, что не причастен к этому. После этого полицейский стал наносить мне удары по голове: бил кулаками и ладонями. Мне натянули на голову капюшон моей куртки, и после нескольких ударов у меня из носа потекла кровь, которая образовала на полу лужу», — рассказал Бунин «Комитету против пыток». Позже в отделе мужчине предложили выпить водки. Кроме того, полицейские отвезли его на машине домой, причем по дороге он продолжал выпивать с полицейским, который его избивал.

На следующий день Бунин вызвал скорую, его госпитализировали в Туапсинскую районную больницу № 1, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, кровоподтек мягких тканей правой параорбитальной области [синяк под глазом — Юга.ру], ушиб мягких тканей затылка. Сестра пострадавшего обратилась в следственный комитет с сообщением о преступлении. По словам Бунина, практически сразу к нему в больницу прибыл судмедэксперт, сфотографировал и зафиксировал у него телесные повреждения. В апреле 2019 года по факту пыток Евгения Бунина в отделе полиции возбудили уголовное дело по п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с применением насилия и спецсредств).

За время расследования его прекращали четыре раза, последний — 20 февраля 2020 года. Прекращая уголовное дело, следователи каждый раз приходили к выводу, что никто Бунина в полиции не избивал. Четвертое постановление о прекращении уголовного дела вынес следователь Игорь Шутенко, сообщил «Комитет против пыток» 11 марта. Три подобных постановления о прекращении уголовного дела уже признавались незаконными, очередное такое постановление юристы также намерены обжаловать.