СК четвертый раз отказал в возбуждении дела о пытках жителя Туапсинского района в полиции
Следователи в марте вновь отказали в возбуждении уголовного дела по факту пыток в полиции против туапсинца Евгения Бунина
Напомним, в ноябре 2018 года житель села Индюк Туапсинского района Евгений Бунин рассказал, что его вызвали на беседу в отдел полиции на улице Мира в Туапсе. В одном из кабинетов отдела угрозыска оперативный сотрудник надел на него наручники и стал требовать написать явку с повинной по делу о краже телефона. Бунин утверждает, что от полицейского пахло алкоголем. После отказа он ударил мужчину по голове и начал угрожать, что избиение продолжится всю ночь. Испугавшись, Бунин написал под диктовку признание.
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«Я сказал, что не причастен к этому. После этого полицейский стал наносить мне удары по голове: бил кулаками и ладонями. Мне натянули на голову капюшон моей куртки, и после нескольких ударов у меня из носа потекла кровь, которая образовала на полу лужу», — рассказал Бунин «Комитету против пыток».
Позже в отделе мужчине предложили выпить водки. Кроме того, полицейские отвезли его на машине домой, причем по дороге он продолжал выпивать с полицейским, который его избивал.
На следующий день Бунин вызвал скорую, его госпитализировали в Туапсинскую районную больницу № 1, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, кровоподтек мягких тканей правой параорбитальной области [синяк под глазом — Юга.ру], ушиб мягких тканей затылка. Сестра пострадавшего обратилась в следственный комитет с сообщением о преступлении. По словам Бунина, практически сразу к нему в больницу прибыл судмедэксперт, сфотографировал и зафиксировал у него телесные повреждения.
В апреле 2019 года по факту пыток Евгения Бунина в отделе полиции возбудили уголовное дело по п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с применением насилия и спецсредств).
За время расследования его прекращали четыре раза, последний — 20 февраля 2020 года. Прекращая уголовное дело, следователи каждый раз приходили к выводу, что никто Бунина в полиции не избивал. Четвертое постановление о прекращении уголовного дела вынес следователь Игорь Шутенко, сообщил «Комитет против пыток» 11 марта.
Три подобных постановления о прекращении уголовного дела уже признавались незаконными, очередное такое постановление юристы также намерены обжаловать.
«Еще 22 ноября прошлого года представитель прокуратуры Сергей Ульчич в своем представлении указал, что следователь Филипп Шеврикуко, который расследовал это уголовное дело, не выполнил как минимум 13 следственных действий, необходимых для вынесения законного решения. Теперь уже новый следователь по делу Игорь Шутенко вынес идентичное постановление о прекращении уголовного дела, не выполнив все тех же следственных действий», — заявил юрист «Комитета против пыток» Роман Веретенников.