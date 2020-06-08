Стали известны предварительные итоги голосования по иллюминации в центре Краснодара

В середине марта главный архитектор Краснодара Наталья Машталир объявила конкурс на лучший дизайн для новой иллюминации на Красной. В начале июня в сети опубликовали конкурсные проекты, жители могли проголосовать за работы понравившихся авторов.

В начале февраля выяснилось, что треть светящихся кругов на улице Красной требует капремонта. Поэтому мэр Краснодара Евгений Первышов предложил провести конкурс и повесить новые гирлянды, а также сделать световую подвеску на других центральных улицах. В конце месяца старые круги начали поэтапно снимать и отправлять в ремонт.

Глава краевой столицы на заседании оперштаба 8 июня вспомнил о голосовании и заявил, что решение о замене иллюминации будут принимать с учетом экономических условий и по мере выхода из финансового кризиса, который отразился на экономике города и на бюджете.

Главный архитектор представила предварительные итоги конкурса.

«У нас есть победитель народного голосования — это авторы № 7 и 12. Также нам писали большое количество развернутых комментариев. Проголосовало более 7 тыс. человек, на сайте "Google Форм" оставили более 1,5 тыс. комментариев», — сказала Наталья Машталир.

Она добавила, что сейчас ждет заседания художественного совета, который определит, что делать с иллюминацией, продлевать ли конкурс или оставлять все как есть. Планируется, что заседание пройдет на следующей неделе.