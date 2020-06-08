Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне
В Роструде 8 июня напомнили о двух праздниках в этом месяце
На этой неделе в России будет четыре рабочих дня, с 8 по 11 июня, в связи с празднованием Дня России 12 июня, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Роструд.
В ведомстве напомнили, что продолжительность рабочего дня 11 июня сократится на час, так как этот день будет предпраздничным.
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Также нерабочим днем будет 24 июня в связи с празднованием Дня Победы. При этом 23 июня не будет считаться предпраздничным днем и рабочее время не сократится, добавил RT.
Напомним, президент Владимир Путин подписал указ, в котором объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением заработной платы. В этот день на Красной площади в Москве, а также в других российских городах пройдут военные парады, а вечером будет дан артиллерийский салют.