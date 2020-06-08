Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне

В Роструде 8 июня напомнили о двух праздниках в этом месяце

На этой неделе в России будет четыре рабочих дня, с 8 по 11 июня, в связи с празднованием Дня России 12 июня, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Роструд.

В ведомстве напомнили, что продолжительность рабочего дня 11 июня сократится на час, так как этот день будет предпраздничным.