Выезды из Краснодара встали в пробках после отмены красных пропусков

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре 11 июня образовались пробки на выездах из города после того, как в регионе отменили пропускную систему из-за карантина

Ранее Юга.ру сообщали, что внутри муниципалитетов карантин на Кубани отменили 23 мая, однако передвигаться по региону можно было только при наличии красного пропуска. На заседании краевого оперштаба 11 июня губернатор Вениамин Кондратьев предложил отменить пропуска с 12 июня.

«Карантинные посты сыграли огромную роль, но мы не можем все время находиться в режиме пропусков», — заявил Кондратьев.

Читайте также:

Также губернатор рассудил, что при отмене пропускного режима «определенная часть края на три праздничных дня поедет на море». Кондратьев задался вопросом, где остановятся отдыхающие, и предложил открыть также небольшие гостиницы.

Уже днем на выездах и въездах в Краснодар образовались заторы. По данным сервиса «Яндекс.Пробки» в 13:00 пробки в 9 баллов были на улице Тургенева от Кубанской Набережной, из центра Краснодара по улице Уральской, а к 15:00 по улице Ставропольской к Вишняковой.

На 16:30 пробки в Краснодаре составили 4 балла, что на 1 балл больше, чем обычно. При этом нехарактерно плотный для этого времени трафик был отмечен на ряде магистралей — по улице Красной к Ростовскому шоссе (7 баллов), на Ставропольской к Мачуги (5 баллов), на Тургенева от Кубанской Набережной (7 баллов).

К 19:00 пробки составили 3 балла, что также на 1 балл выше обычного. Самые большие пробки были зафиксированы по направлению из центра города на улице Дзержинского (8 баллов), а также на Ростовском шоссе (6 баллов).

Читайте также:

К моменту публикации новости затруднено движение по Ростовскому шоссе на отрезке от Есаульской до Магистральной — там машины двигаются со скоростью 7-15 км/ч.

Напомним, что с 10 по 12 июня жара на Кубани сменится дождями, а морская вода нагреется до 22 °С. 11 июня МЧС объявило экстренное предупреждение по непогоде в выходные, а в пресс-службе мэрии Сочи сообщили, что утром и днем 12 июня на курорте ожидается гроза и дождь.

Автомобили Вениамин Кондратьев Карантин Коронавирус Краснодар отдых Пробки Роспотребнадзор

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Улицу Красную в Краснодаре вернут пешеходам по выходным
Выезды из Краснодара встали в пробках после отмены красных пропусков
В храмы Кубани все еще не собираются пускать верующих
Грозы и ливни. На Кубани объявили экстренное предупреждение по непогоде в выходные
В Краснодаре из-за перегрузки на 31 улице не было света. Уже почти все починили
В Краснодарском крае разрешили открыть небольшие гостиницы, хотя Роспотребнадзор против

Лента новостей

Реклама на портале