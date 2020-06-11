Выезды из Краснодара встали в пробках после отмены красных пропусков

В Краснодаре 11 июня образовались пробки на выездах из города после того, как в регионе отменили пропускную систему из-за карантина

Ранее Юга.ру сообщали, что внутри муниципалитетов карантин на Кубани отменили 23 мая, однако передвигаться по региону можно было только при наличии красного пропуска. На заседании краевого оперштаба 11 июня губернатор Вениамин Кондратьев предложил отменить пропуска с 12 июня. «Карантинные посты сыграли огромную роль, но мы не можем все время находиться в режиме пропусков», — заявил Кондратьев.

Также губернатор рассудил, что при отмене пропускного режима «определенная часть края на три праздничных дня поедет на море». Кондратьев задался вопросом, где остановятся отдыхающие, и предложил открыть также небольшие гостиницы.

Уже днем на выездах и въездах в Краснодар образовались заторы. По данным сервиса «Яндекс.Пробки» в 13:00 пробки в 9 баллов были на улице Тургенева от Кубанской Набережной, из центра Краснодара по улице Уральской, а к 15:00 по улице Ставропольской к Вишняковой. На 16:30 пробки в Краснодаре составили 4 балла, что на 1 балл больше, чем обычно. При этом нехарактерно плотный для этого времени трафик был отмечен на ряде магистралей — по улице Красной к Ростовскому шоссе (7 баллов), на Ставропольской к Мачуги (5 баллов), на Тургенева от Кубанской Набережной (7 баллов).

К 19:00 пробки составили 3 балла, что также на 1 балл выше обычного. Самые большие пробки были зафиксированы по направлению из центра города на улице Дзержинского (8 баллов), а также на Ростовском шоссе (6 баллов).

К моменту публикации новости затруднено движение по Ростовскому шоссе на отрезке от Есаульской до Магистральной — там машины двигаются со скоростью 7-15 км/ч.