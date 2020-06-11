Жителей Сочи предупредили о сильных дождях

Спасатели рекомендовали гостям и жителям города быть бдительными, соблюдать необходимые меры предосторожности. В случае возникновения чрезвычайных происшествий следует звонить по телефону 112 .

Утром и днем 12 июня на курорте ожидается гроза и дождь, местами сильные осадки, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

На сайте спеццентра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей уточняется, что к опасным метеорологическим явлениям относится сильный дождь с количеством осадков не менее 50 мм за час.

Днем 11 июня, перед непогодой, в Сочи установилась жара и духота, температура воздуха — около 35 °С. По данным гидрометцентра Кубани, вода в Черном море прогрелась до 21 °С.

Как писали Юга.ру, синоптики обещали, что в Краснодарском крае к выходным жара сменится дождями, а морская вода нагреется до 23 °С.