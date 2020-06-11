Грозы и ливни. На Кубани объявили экстренное предупреждение по непогоде в выходные

Краснодарский край

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МЧС предупредило жителей Краснодарского края о непогоде с 11 по 13 июня

По данным Северо-Кавказской гидрометеостанции, до конца суток 11 июня, а также 12 и 13 июня местами в крае пройдут сильные дожди, ливни и гроза с градом, а шквалистый ветер усилится до 20 м/с. 

Из-за непогоды возникнет вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с затоплением территорий, резкими подъемами уровней рек, размывом берегов рек, прорывом дамб. 

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В пресс-службе ГУ МЧС России рекомендовали жителям и гостям региона оставаться дома и следить за состоянием отопления и света, держаться подальше от строений, деревьев, высоких объектов слабо закрепленных конструкций. Также лучше не парковать машины в не предназначенных местах и использовать непромокаемую, ветрозащитную одежду.

В случае чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам: 01, 101 или 8 (861) 268-64-40.

Напомним, жителей страны ждут длинные выходные: 12 июня объявлено выходым днем в честь Дня России. Кроме того, 11 июня в Краснодарском крае отменили красные пропуска, без которых раньше нельзя было попасть в другой муниципалитет. Кроме того, в регионе разрешили открыться гостиницам вместимостью до 50 номеров.

Краснодар МЧС Погода

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