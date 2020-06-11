Грозы и ливни. На Кубани объявили экстренное предупреждение по непогоде в выходные

МЧС предупредило жителей Краснодарского края о непогоде с 11 по 13 июня

По данным Северо-Кавказской гидрометеостанции, до конца суток 11 июня, а также 12 и 13 июня местами в крае пройдут сильные дожди, ливни и гроза с градом, а шквалистый ветер усилится до 20 м/с.

В пресс-службе ГУ МЧС России рекомендовали жителям и гостям региона оставаться дома и следить за состоянием отопления и света, держаться подальше от строений, деревьев, высоких объектов слабо закрепленных конструкций. Также лучше не парковать машины в не предназначенных местах и использовать непромокаемую, ветрозащитную одежду.

В случае чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам: 01, 101 или 8 (861) 268-64-40.