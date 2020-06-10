На Кубани жара сменится дождями, а морская вода нагреется до 22 °С
В Краснодарском крае 10, 11 и 12 июня постепенно снизится температура воздуха
В Краснодаре 10 июня осадков не ожидается. Столбики термометров покажут 34-36 °С, скорость ветра составит 4-9 м/с.
По данным кубанского гидрометцентра, в крае в этот день без осадков. Прогнозируют 27-32 °С, на Черноморском побережье — 30-35 °С. Ветер 4-9 м/с, днем и вечером местами порывы до 13 м/с.
Ночью 11 июня в Краснодаре ожидается 20-24 °С, днем — 32-34 °С. Согласно сервису «Яндекс.Погода», будет облачно с прояснениями, скорость ветра составит 2-4 м/с.
В регионе ночью воздух охладится до 16-21 °С, в юго-восточных предгорьях — до 12-17 °С. Днем будет также жарко — 30-35 °С. На побережье Черного моря ожидается 28-33 °С. В южной половине региона возможен кратковременный дождь. Ветер 4-9 м/с, местами до 14 м/с.
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В краевой столице ночью 12 июня прогнозируют 22-24 °С, днем будет 26-27 °С. Возможен небольшой дождь, скорость ветра составит 2-4 м/с.
Ночью в регионе будет 17-22 °С, днем — 28-33 °С. На Черноморском побережье станет прохладнее — 23-28 °С. Местами пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах ожидается ливень и град. Ветер 4-9 м/с, при грозе 12-17 м/с.
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Теплее всего в эти дни морская вода будет в Приморско-Ахтарске — 22 °С. В Ейске вода прогреется до 21 °С, в Анапе и Новороссийске — до 20 °С, в Геленджике — до 21°С. Наиболее прохладная вода ожидается в Туапсе и Сочи — по 18 °С.