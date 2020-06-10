В Краснодаре во дворе жилого комплекса произошла перестрелка

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре 10 июня произошла перестрелка в микрорайоне Гидростроителей

Вечером в краснодарских пабликах опубликовали кадры, снятые камерами видеонаблюдения и очевидцами, на которых запечатлены убегающие местные жители и несколько молодых людей, которые позже садятся в машины и уезжают.

В описании видео сказано, что возле детской площадки жилого комплекса «Каскад» по улице Благоева произошла стрельба. Некоторые жильцы комплекса написали в комментариях, что слышали «хлопки».

Читайте также:

Начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко сообщил порталу Юга.ру, что полиция начала проверку, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливается личность участников перестрелки.

«Уже изъяты гильзы, предварительно от травматического оружия. Разыскиваются транспортные средства, на которых скрылись участники конфликта», — добавил Коноваленко.

Ранее Юга.ру сообщали, что 27 марта в ауле Новая Адыгея под Краснодаром неизвестные ранили молодого человека из травматического пистолета, 3 июня в Краснодаре завели дело на мужчину, который пьяным стрелял из пистолета в Юбилейном микрорайоне в декабре прошлого года.

Также в 2019 году в Краснодаре в ночь на 21 августа на пересечении улиц Ставропольской и Вишняковой произошел конфликт с перестрелкой, в котором участвовали 30 человек. В результате погиб 27-летний уроженец Дагестана, остальные участники скрылись с места происшествия, однако позже их задержали. Пятерым из них предъявили обвинение в хулиганстве.

Автомобили Краснодар Оружие Полиция Стрельба

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре во дворе жилого комплекса произошла перестрелка
На Кубани по факту загрязнения нефтепродуктами нескольких пляжей возбудили административные дела
На Кубани адвокат предложил за взятку помочь знакомому получить адвокатский статус, его объявили в розыск
В центре Краснодара стартовал ремонт улицы Буденного
В Адыгее открыли вещевые торговые рынки и небольшие торговые центры
Ушел из жизни гендиректор «Казак FM» Виктор Мальчевский. Каким он запомнился коллегам

Лента новостей

Реклама на портале