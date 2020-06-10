В Краснодаре во дворе жилого комплекса произошла перестрелка
В Краснодаре 10 июня произошла перестрелка в микрорайоне Гидростроителей
Вечером в краснодарских пабликах опубликовали кадры, снятые камерами видеонаблюдения и очевидцами, на которых запечатлены убегающие местные жители и несколько молодых людей, которые позже садятся в машины и уезжают.
В описании видео сказано, что возле детской площадки жилого комплекса «Каскад» по улице Благоева произошла стрельба. Некоторые жильцы комплекса написали в комментариях, что слышали «хлопки».
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Начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко сообщил порталу Юга.ру, что полиция начала проверку, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливается личность участников перестрелки.
«Уже изъяты гильзы, предварительно от травматического оружия. Разыскиваются транспортные средства, на которых скрылись участники конфликта», — добавил Коноваленко.
Ранее Юга.ру сообщали, что 27 марта в ауле Новая Адыгея под Краснодаром неизвестные ранили молодого человека из травматического пистолета, 3 июня в Краснодаре завели дело на мужчину, который пьяным стрелял из пистолета в Юбилейном микрорайоне в декабре прошлого года.
Также в 2019 году в Краснодаре в ночь на 21 августа на пересечении улиц Ставропольской и Вишняковой произошел конфликт с перестрелкой, в котором участвовали 30 человек. В результате погиб 27-летний уроженец Дагестана, остальные участники скрылись с места происшествия, однако позже их задержали. Пятерым из них предъявили обвинение в хулиганстве.
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