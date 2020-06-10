В Краснодаре во дворе жилого комплекса произошла перестрелка

Вечером в краснодарских пабликах опубликовали кадры, снятые камерами видеонаблюдения и очевидцами, на которых запечатлены убегающие местные жители и несколько молодых людей, которые позже садятся в машины и уезжают.

В описании видео сказано, что возле детской площадки жилого комплекса «Каскад» по улице Благоева произошла стрельба. Некоторые жильцы комплекса написали в комментариях, что слышали «хлопки».