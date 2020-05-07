В полиции рассказали о причинах массовой драки в Комсомольском микрорайоне Краснодара

Напомним, драка со стрельбой случилась около часа ночи на улице Сормовской. Жильцы многоквартирного дома вызвали полицию, однако когда те приехали на место, все участники конфликта скрылись. Видео инцидента попало в сеть.

В пресс-службе УМВД по Краснодару порталу Юга.ру рассказали, что драка произошла из-за незначительного долга. Всех участников, которых удалось установить, привлекли к административной ответственности за нарушение карантина, им грозит до 30 тыс. рублей штрафа. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Кроме того, сотрудники МВД установили семерых участников конфликта, которые и рассказали, что драка случилась из-за долга.