В полиции рассказали о причинах массовой драки в Комсомольском микрорайоне Краснодара
Полиция Краснодара установила семерых участников массовой драки, которая произошла 4 мая
Напомним, драка со стрельбой случилась около часа ночи на улице Сормовской. Жильцы многоквартирного дома вызвали полицию, однако когда те приехали на место, все участники конфликта скрылись. Видео инцидента попало в сеть.
В пресс-службе УМВД по Краснодару порталу Юга.ру рассказали, что драка произошла из-за незначительного долга. Всех участников, которых удалось установить, привлекли к административной ответственности за нарушение карантина, им грозит до 30 тыс. рублей штрафа. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
Кроме того, сотрудники МВД установили семерых участников конфликта, которые и рассказали, что драка случилась из-за долга.
Напомним, в Краснодаре в ночь на 21 августа на пересечении улиц Ставропольской и Вишняковой произошел конфликт с перестрелкой, в котором участвовали 30 человек. В результате погиб 27-летний уроженец Дагестана, остальные участники скрылись с места происшествия, однако позже их задержали. Пятерым из них предъявили обвинение в хулиганстве.