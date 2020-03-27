У автосалона под Краснодаром произошла перестрелка, есть пострадавший
Адыгея, Краснодарский край Елена Лободина
Днем 27 марта в ауле Новая Адыгея под Краснодаром неизвестные ранили молодого человека из травматического пистолета
Около 12:10 в полицию поступило сообщение о стрельбе вблизи одного из автосалонов в Новой Адыгее.
Прибывшие к месту ЧП сотрудники установили, что двое мужчин, пытаясь догнать 32-летнего жителя Краснодарского края, выстрели в его сторону из травматического оружия, после чего скрылись в неизвестном направлении на автомобилях. Раненого потерпевшего доставили в медучреждение.
Сейчас полицейские устанавливают стрелявших, сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.
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