У автосалона под Краснодаром произошла перестрелка, есть пострадавший

Адыгея, Краснодарский край

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Днем 27 марта в ауле Новая Адыгея под Краснодаром неизвестные ранили молодого человека из травматического пистолета

Около 12:10 в полицию поступило сообщение о стрельбе вблизи одного из автосалонов в Новой Адыгее.

Прибывшие к месту ЧП сотрудники установили, что двое мужчин, пытаясь догнать 32-летнего жителя Краснодарского края, выстрели в его сторону из травматического оружия, после чего скрылись в неизвестном направлении на автомобилях. Раненого потерпевшего доставили в медучреждение.

Сейчас полицейские устанавливают стрелявших, сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.

Краснодар Стрельба

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