В Сочи выявили кемпинг и отели, которые незаконно принимали гостей во время карантинных ограничений

В Сочи в июне продолжают действовать мобильные группы министерства курортов края, которые проверяют отели во время карантина

Как писали Юга.ру, внутри муниципалитетов Краснодарского края карантин не действует с 23 мая. Однако режим продлили до 21 июня на уровне региона: передвигаться между районами можно только с красным или транзитным пропуском, продолжают работать обсерваторы. Также с 1 июня в крае возобновили работу санатории с медицинской лицензией. При этом прием отдыхающих в гостиницах и других объектах размещения сейчас по-прежнему запрещен.

9 июня в администрации края сообщили, что во время рейда в Лазаревском районе мобильная группа краевого министерства курортов обнаружила работающий кемпинг. На его территории владелец разместил машину, хотя не имел права делать этого во время действия ограничительных мер. В отношении хозяина провели проверку и направили материалы для принятия решения о наложении штрафа и приостановки деятельности на 90 дней. Кроме того, в Сочи выявили еще пять объектов размещения, которые работали с нарушениями. Выяснилось, что гостей принимали без командировочных удостоверений. В отношении владельцев составили материалы и направили их в Роспотребнадзор и полицию, отметили в пресс-службе администрации края.

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