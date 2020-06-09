В Крыму с 15 июня отменят обязательную самоизоляцию и обсервацию для приезжих

Власти Крыма 9 июня сообщили о введении послаблений в регионе, которые ввели из-за распространения коронавируса

С 17 марта в Крыму действует режим повышенной готовности. С 9 апреля всех, кто прибывал на полуостров из других регионов, обязали соблюдать двухнедельную самоизоляцию или добровольно отправляться в обсерватор. В начале мая глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что из-за коронавируса курортный сезон в этом году в регионе может не начаться. До 1 июня в регионе запретили бронировать номера в отелях и санаториях, а потом и вовсе туристов обязали оплачивать нахождение в обсерваторах.

Сообщение о послаблении карантина появилось 9 июня в соцсетях главы республики Сергея Аксенова. Он сообщил, что с 15 июня в Крыму полностью снимут режим самоизоляции для всех граждан. Кроме того, в тот же день отменят обязательную обсервацию для приезжающих на полуостров из других субъектов России. «При этом обсервация для приезжающих из-за рубежа сохраняется, в том числе для въезжающих с территории Украины», — заявил Аксенов.

С 15 июня снимут ограничения, которые касались перевозки льготных категорий граждан. Кроме того, уже сегодня объекты размещения могут начать продавать путевки жителям других регионов, потому что с 1 июля в Крыму разрешается прием российских туристов, написал RT. Более подробную информацию о том, какие виды деятельности смогут начать функционировать, сообщат в указе на портале правительства Крыма.